Futbolda milli maçlara doğru
23 Mayıs 2019, Perşembe
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Futbolda milli maçlara doğru

Futbolda milli maçlara doğru

Türkiye'nin ve Özbekistan ile yapacağı özel maçların gişeden bilet satışı başladı.

A Milli Takımı'nın ve Özbekistan ile oynayacağı özel maçların internetten bilet satışı sona ererken, gişeden bilet satışı başladı.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, futbolseverler, Yunanistan ile 30 Mayıs Perşembe günü Antalya Stadyumu'nda saat 21.00'de oynanacak karşılaşma için biletlerini statta bulunan Passolig gişelerinden satın alabilecek.

Alanya Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda 2 Haziran Pazar günü saat 21.00'de oynanacak Özbekistan karşılaşmasının biletleri ise Tesisleri ve Alanyaspor Store'da yer alan Passolig gişelerinde satışa çıktı.

Her iki karşılaşma için de gişeler, maç gününe kadar 10.00-19.00 saatlerinde, müsabaka günü ise ilk yarı bitimine kadar hizmet verecek.

Her futbolsever en fazla 4 bilet satın alabilecek. Satın alınan her bilet için ayrı ayrı TC kimlik numarası ibraz edilmesi gerekiyor.

Yunanistan maçı biletleri 40, 20 ve 10, Özbekistan maçı biletleri ise 30, 20 ve 10 liradan satılıyor.

  1. 23.05.2019
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