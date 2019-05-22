Milli Takım maçlarımızın hakemleri belli oldu!
A Milli Takımı'nın oynayacağı hazırlık maçları kapsamındaki mücadelelerde düdük çalacak hakemler belli oldu. Son dakika bilgisine göre; Türkiye'nin Yunanistan ile yapacağı karşılaşmasını Romanya'dan Radu Marian Petrescu, Özbekistan ile oynayacağı özel maçı ise Sırbistan'dan Srdjan Jovanovic yönetecek.
A Milli Futbol Takımı'nın Yunanistan ve Özbekistan ile yapacağı hazırlık maçlarının hakemleri açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ay-yıldızlı ekibin 30 Mayıs Perşembe günü Yunanistan ile oynayacağı hazırlık maçını Romanya Futbol Federasyonundan Radu Marian Petrescu yönetecek.
Antalya Stadı'nda saat 21.00'de başlayacak müsabakada Petrescu'nun yardımcılıklarını Radu Adrian Stefan Ghinguleac ve Vladimir Costin Urzica yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Ali Palabıyık olacak.
ÖZBEKİSTAN MÜSABAKASINDA JOVANOVI?C DÜDÜK ÇALACAK
A Milli Takım'ın 2 Haziran Pazar günü Alanya'da Özbekistan ile oynayacağı hazırlık karşılaşmasını ise Sırbistan Futbol Federasyonundan Srdjan Jovanovic yönetecek.
Bahçeşehir Okulları Stadı'nda saat 21.00'de başlayacak müsabakada Jovanovic'in yardımcılıklarını Uros Stojkovic ve Milan Mihajlovic üstlenecek.
Karşılaşmanın dördüncü hakemliğini ise Halil Umut Meler yapacak.
- 22.05.2019
- Güncelleme: 22.05.2019 17:05
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Kagawa kararsızlığı
Toplam 1
Yorum
karakartal Kagawa yı bırakmak şampiyonluğu bırakmakla eş anlamlı.Gördüğüm en iyi 10 numaralardan birisi
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Galatasaray'da kiralık operasyonu
Toplam 2
Yorum
Mustantik Mevcut kadro korunursa, SOL Bek ve Santrafor yeterli bu takıma ve birkç tanede Genç oyuncu kazndırılırsa başarıdır.
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Adem Ljajic için bonservis atağı
Toplam 2
Yorum
gerçekler beşiktaş gene oyuncaların paralarını vermekte skıntı cekecek o zamn gençlerle oynuyacam nokta. genc oyuncu yetiştir ki para kazanasın
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