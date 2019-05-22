Son dakika: Milli Takım maçlarımızın hakemleri belli oldu!
22 Mayıs 2019, Çarşamba
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Milli Takım maçlarımızın hakemleri belli oldu!

Milli Takım maçlarımızın hakemleri belli oldu!

A Milli Takımı'nın oynayacağı hazırlık maçları kapsamındaki mücadelelerde düdük çalacak hakemler belli oldu. bilgisine göre; 'nin ile yapacağı karşılaşmasını Romanya'dan Radu Marian Petrescu, Özbekistan ile oynayacağı özel maçı ise Sırbistan'dan Srdjan Jovanovic yönetecek.

A Milli Takımı'nın ve Özbekistan ile yapacağı hazırlık maçlarının hakemleri açıklandı. Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ay-yıldızlı ekibin 30 Mayıs Perşembe günü Yunanistan ile oynayacağı hazırlık maçını Romanya Futbol Federasyonundan Radu Marian Petrescu yönetecek.

Antalya Stadı'nda saat 21.00'de başlayacak müsabakada Petrescu'nun yardımcılıklarını Radu Adrian Stefan Ghinguleac ve Vladimir Costin Urzica yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Ali Palabıyık olacak.

ÖZBEKİSTAN MÜSABAKASINDA JOVANOVI?C DÜDÜK ÇALACAK

'ın 2 Haziran Pazar günü Alanya'da Özbekistan ile oynayacağı hazırlık karşılaşmasını ise Sırbistan Futbol Federasyonundan Srdjan Jovanovic yönetecek.

Bahçeşehir Okulları Stadı'nda saat 21.00'de başlayacak müsabakada Jovanovic'in yardımcılıklarını Uros Stojkovic ve Milan Mihajlovic üstlenecek.

Karşılaşmanın dördüncü hakemliğini ise Halil Umut Meler yapacak.

  1. 22.05.2019
  2. Güncelleme: 22.05.2019 17:05
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