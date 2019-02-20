Abdullah Çevrim Fethiye'de toprağa verildi
Muğla'nın Fethiye ilçesinde hayatını kaybeden Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın eski futbolcularından, Fenerbahçe, Gençlerbirliği, Ankaragücü ile Gaziantepspor kulüplerinde forma giyen Abdullah Çevrim, aynı ilçede toprağa verildi.
Son yıllarda ikamet ettiği Fethiye'de 77 yaşında hayatını kaybeden Çevrim'in cenaze namazı öğle namazı sonrası Yeni Camii'de kılındı. Cenazeye Fethiye Kaymakamı Muzaffer Şahiner, Fethiye Belediye Başkanı Behçet Saatcı, Fenerbahçe'de Çevrim ile birlikte top koşturan eski takım arkadaşlarından Ogün Altıparmak ve Aydın Yelken, Fethiyespor ve Fenerbahçeli taraftarlar ile yakınları katıldı. Cenaze namazının ardından konuşma yapan Çevrim'in takım arkadaşı Ogün Altıparmak, Abdullah Çevrim çok değerli bir insandı. Herkes Abdullah Çevrim'e hakkını helal etmek için geldi, acı haberi duyunca ben de koşa koşa geldim. Ruhun şad olsun, seninle iftihar ediyoruz. Seni asla unutmayacağız. Mekanın cennet olsun dedi.
Namazın ardından Çevrim'in cenazesi Taşyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi.
- 20.2.2019 18:58
-
Akhisarspor'dan Yılmaz Vural hamlesi!
Toplam 3
Yorum
Sacit Akhisar Yılmaz için son şans ya devam ya tamam küme düşerse hoca futbolun dışında başka işler yapsın saha dışı hareketleri prim yapar
-
Derbi öncesi Beşiktaş'a şok!
Toplam 5
Yorum
John Slaven biliç gelirse takımın borcu varyetleri yetmez arka bahçe Veli Aras mitroviç yüklü dövizler dolar
-
Nazilli Belediyespor deplasmanda güldü
Toplam 1
Yorum
zorro yazın hakeme tepkileri de, 2 net penaltıyı, 5 metreden ofsaytı hatta oyuncu atmak istemedi golü. ama hakem oyna dedi at golünü dediğini de y
Abdullah Çevrim Fethiye'de toprağa verildi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.