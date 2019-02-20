Abdullah Çevrim Fethiye'de toprağa verildi
20 Şubat 2019, Çarşamba
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Fethiye'de toprağa verildi

Abdullah Çevrim Fethiye'de toprağa verildi

Muğla'nın Fethiye ilçesinde hayatını kaybeden Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın eski futbolcularından, , , Ankaragücü ile kulüplerinde forma giyen , aynı ilçede toprağa verildi.

Son yıllarda ikamet ettiği Fethiye'de 77 yaşında hayatını kaybeden Çevrim'in cenaze namazı öğle namazı sonrası Yeni Camii'de kılındı. Cenazeye Fethiye Kaymakamı Muzaffer Şahiner, Fethiye Belediye Başkanı Behçet Saatcı, 'de Çevrim ile birlikte top koşturan eski takım arkadaşlarından Ogün Altıparmak ve Aydın Yelken, Fethiyespor ve Fenerbahçeli taraftarlar ile yakınları katıldı. Cenaze namazının ardından konuşma yapan Çevrim'in takım arkadaşı Ogün Altıparmak, çok değerli bir insandı. Herkes Abdullah Çevrim'e hakkını helal etmek için geldi, acı haberi duyunca ben de koşa koşa geldim. Ruhun şad olsun, seninle iftihar ediyoruz. Seni asla unutmayacağız. Mekanın cennet olsun dedi.
Namazın ardından Çevrim'in cenazesi Taşyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi.

  1. 20.2.2019 18:58
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