Kerim Frei İsrail'i sallıyor! - Fotomaç
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Kerim Frei İsrail'i sallıyor!
Medipol Başakşehir'in İsrail ekibi Maccabi Haifa'ya kiraladığı milli futbolcu Kerim Frei, İsrail'de gösterdiği performans ile izleyenleri şimdiden kendine hayran bıraktı.
19 Şubat 2019 Salı 20:29
Güncelleme: 19.02.2019 20:32
Kerim Frei, Fulham'dan Beşiktaş'a geldiğinde büyük umutlar vaat ediyordu. Dikiş tutturamayıp Birmingham'a geri dönmek zorunda kalmıştı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
2017/18 sezonunun başında Başakşehir'e gelip yeniden doğuşunun sinyallerini verdi. Abdullah Avcı, ne zaman onu yedek kulübesinden oyuna alsa, mutlaka birini avlıyordu.
Başakşehir kariyerinde ligde 3 golü var. Fenerbahçe'yi 90+3'te yıktı, Beşiktaş'a 89'da uyarı verdi, Galatasaray 5-1 geçilirken tabelada ismi yazıyordu.
2018/19 sezonu ise pek istediği gibi gitmedi. İlk 11'de sürekli forma şansı istiyordu ama Visca ile Elia'nın gerisinde kaldı. Robinho transferi sonrası çıkış vizesi istedi.
Ocak transfer döneminin son saatlerinde Maccabi Haifa ile kiralık olarak sözleşme imzaladı.