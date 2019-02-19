Kerim Frei İsrail'i sallıyor! - Fotomaç
19 Şubat 2019, Salı
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Kerim Frei İsrail'i sallıyor!

Medipol Başakşehir'in İsrail ekibi Maccabi Haifa'ya kiraladığı milli futbolcu Kerim Frei, İsrail'de gösterdiği performans ile izleyenleri şimdiden kendine hayran bıraktı.

19 Şubat 2019 Salı 20:29 Güncelleme: 19.02.2019 20:32
Kerim Frei İsrail'i sallıyor!

Kerim Frei, Fulham'dan Beşiktaş'a geldiğinde büyük umutlar vaat ediyordu. Dikiş tutturamayıp Birmingham'a geri dönmek zorunda kalmıştı.

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Kerim Frei İsrail'i sallıyor!

2017/18 sezonunun başında Başakşehir'e gelip yeniden doğuşunun sinyallerini verdi. Abdullah Avcı, ne zaman onu yedek kulübesinden oyuna alsa, mutlaka birini avlıyordu.

Kerim Frei İsrail'i sallıyor!

Başakşehir kariyerinde ligde 3 golü var. Fenerbahçe'yi 90+3'te yıktı, Beşiktaş'a 89'da uyarı verdi, Galatasaray 5-1 geçilirken tabelada ismi yazıyordu.

Kerim Frei İsrail'i sallıyor!

2018/19 sezonu ise pek istediği gibi gitmedi. İlk 11'de sürekli forma şansı istiyordu ama Visca ile Elia'nın gerisinde kaldı. Robinho transferi sonrası çıkış vizesi istedi.

Kerim Frei İsrail'i sallıyor!

Ocak transfer döneminin son saatlerinde Maccabi Haifa ile kiralık olarak sözleşme imzaladı.

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