Mircea Lucescu ayrılık sebebini açıkladı! - Fotomaç
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Mircea Lucescu ayrılık sebebini açıkladı!
Türkiye Futbol Federasyonu tarafından görevine son verilen Mircea Lucescu, Atletico Madrid - Juventus maçı öncesinde verdiği röportaj ile ayrılığın perde arkasını anlattı.
20 Şubat 2019 Çarşamba 21:47
Güncelleme: 20.02.2019 21:52
Türk Milli Takımı ile yolları ayrılan Mircea Lucescu, Atletico Madrid - Juventus maçı öncesi La Gazzetta dello Sport'a özel bir röportaj verdi.
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Rumen teknik adam bu röportajda Türkiye Futbol Federasyonu ile yaptığı pazarlığı ilk kez açıkladı.
1991 yılında Pisa'yı çalıştırırken Diego Simeone'nin teknik direktörlüğünü yapan Lucescu, Atletico Madrid - Juventus maçı öncesi açıklamalarda bulundu.
Röportajın dikkat çeken kısmı ise Türk Milli Takımı'ndan ayrılma sürecine dair paylaştıklarıydı.
"YA SÖZLEŞMEMİ 2 YIL UZATIN YA DA BU İŞİ BAŞKASINA TESLİM EDİN"
Görevden alma ya da görevi bırakma gibi bir durum olmadığını ifade eden deneyimli teknik adamın açıklamalarından satır başları ise şu şekilde;