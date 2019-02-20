Mircea Lucescu ayrılık sebebini açıkladı! - Fotomaç
20 Şubat 2019, Çarşamba
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Mircea Lucescu ayrılık sebebini açıkladı!

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından görevine son verilen Mircea Lucescu, Atletico Madrid - Juventus maçı öncesinde verdiği röportaj ile ayrılığın perde arkasını anlattı.

20 Şubat 2019 Çarşamba 21:47 Güncelleme: 20.02.2019 21:52
Mircea Lucescu ayrılık sebebini açıkladı!

Türk Milli Takımı ile yolları ayrılan Mircea Lucescu, Atletico Madrid - Juventus maçı öncesi La Gazzetta dello Sport'a özel bir röportaj verdi.

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Mircea Lucescu ayrılık sebebini açıkladı!

Rumen teknik adam bu röportajda Türkiye Futbol Federasyonu ile yaptığı pazarlığı ilk kez açıkladı.

Mircea Lucescu ayrılık sebebini açıkladı!

1991 yılında Pisa'yı çalıştırırken Diego Simeone'nin teknik direktörlüğünü yapan Lucescu, Atletico Madrid - Juventus maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

Mircea Lucescu ayrılık sebebini açıkladı!

Röportajın dikkat çeken kısmı ise Türk Milli Takımı'ndan ayrılma sürecine dair paylaştıklarıydı.

Mircea Lucescu ayrılık sebebini açıkladı!

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Görevden alma ya da görevi bırakma gibi bir durum olmadığını ifade eden deneyimli teknik adamın açıklamalarından satır başları ise şu şekilde;

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