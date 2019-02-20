Mircea Lucescu ayrılık sebebini açıkladı!

"YA SÖZLEŞMEMİ 2 YIL UZATIN YA DA BU İŞİ BAŞKASINA TESLİM EDİN"

Görevden alma ya da görevi bırakma gibi bir durum olmadığını ifade eden deneyimli teknik adamın açıklamalarından satır başları ise şu şekilde;