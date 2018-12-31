Çılgın Türk Cengiz Ünder!
Roma’da forma giyen Cengiz Ünder, Serie gözdesi A’nın ilk yarısına damga vurdu. Parma’ya karşı önceki gün birer gol ve asistle oynayan milli futbolcu, İtalya’da en çok konuşulan isim oldu.
İkinci sezonuna girdiği Roma'da harikalar yaratan Cengiz Ünder, İtalya'nın en çok konuştuğu isimlerden biri oldu. Son olarak önceki gün takımının Parma'yı 2-0 yendiği maçta 1 gol ve 1 asistle oynayan milli futbolcu, Çizme basınından övgü dolu sözler aldı. İtalyan medyası, 21 yaşındaki oyuncunun Serie A'da ilk yarıya damga vurduğu ifade ederken, takıma büyük katkı sağladığı kaydedildi. Roma formasıyla bu sezon 23 resmi maçta forma giyen Cengiz, 6 gol attı, 6 da asist yaptı.
ARSENAL'İN GÖZDESİ
Roma formasıyla adından söz ettiren Cengiz Ünder için uzun süredir takipte olan Arsenal, transferde somut adımlar atmaya hazırlanıyor. Ada ekibinin hocası Emery, İngiliz medyasına yaptığı açıklamada Lille'de forma giyen Pepe için kulübüyle anlaşma sağlayamadıklarını belirtip, "Pepe transferinde uzlaşma sağlayamazsak, Roma'dan Cengiz Ünder'i istiyorum" ifadesini kullandı.
- 31.12.2018
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Ozan Kabak Galatasaray'dan ayrılıyor
Toplam 3
Yorum
OZAN YAPMA BUNU.UZAT OZAN DAHA GENÇSİN.SENİ SEN YAPAN YEMEK YEDİĞİN KAPA PİSLEME. SENİ ALAN ÇOK OLUR.PARADA KAZANIRSIN MESELE TAKIMINA PARA KAZANDIRABİLMEK
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Satılması teklif dahi edilemez!
Toplam 1
Yorum
Aslan Satilmasi BASARIDIR
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Galatasaray Alan Carvalho ile anlaşmaya vardı | Alan Carvalho kimdir?
Toplam 3
Yorum
gözünüzü seveyim şu plan programı yapn baştan beklemeyin son günü.satın bir önce.taliplerle işi sıkılaştırın.biraz indirimle falan satın
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