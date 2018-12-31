Çılgın Türk Cengiz Ünder!
31 Aralık 2018, Pazartesi
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Çılgın Türk !

Çılgın Türk Cengiz Ünder!

Roma’da forma giyen , Serie gözdesi A’nın ilk yarısına damga vurdu. Parma’ya karşı önceki gün birer gol ve asistle oynayan milli futbolcu, ’da en çok konuşulan isim oldu.

İkinci sezonuna girdiği Roma'da harikalar yaratan , 'nın en çok konuştuğu isimlerden biri oldu. Son olarak önceki gün takımının Parma'yı 2-0 yendiği maçta 1 gol ve 1 asistle oynayan milli futbolcu, Çizme basınından övgü dolu sözler aldı. İtalyan medyası, 21 yaşındaki oyuncunun Serie A'da ilk yarıya damga vurduğu ifade ederken, takıma büyük katkı sağladığı kaydedildi. Roma formasıyla bu sezon 23 resmi maçta forma giyen Cengiz, 6 gol attı, 6 da asist yaptı.

ARSENAL'İN GÖZDESİ

Roma formasıyla adından söz ettiren Cengiz Ünder için uzun süredir takipte olan , transferde somut adımlar atmaya hazırlanıyor. Ada ekibinin hocası Emery, İngiliz medyasına yaptığı açıklamada Lille'de forma giyen için kulübüyle anlaşma sağlayamadıklarını belirtip, "Pepe transferinde uzlaşma sağlayamazsak, Roma'dan Cengiz Ünder'i istiyorum" ifadesini kullandı.

  1. 31.12.2018
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