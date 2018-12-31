Çılgın Türk Cengiz Ünder!

İkinci sezonuna girdiği Roma'da harikalar yaratan Cengiz Ünder, İtalya'nın en çok konuştuğu isimlerden biri oldu. Son olarak önceki gün takımının Parma'yı 2-0 yendiği maçta 1 gol ve 1 asistle oynayan milli futbolcu, Çizme basınından övgü dolu sözler aldı. İtalyan medyası, 21 yaşındaki oyuncunun Serie A'da ilk yarıya damga vurduğu ifade ederken, takıma büyük katkı sağladığı kaydedildi. Roma formasıyla bu sezon 23 resmi maçta forma giyen Cengiz, 6 gol attı, 6 da asist yaptı.



ARSENAL'İN GÖZDESİ



Roma formasıyla adından söz ettiren Cengiz Ünder için uzun süredir takipte olan Arsenal, transferde somut adımlar atmaya hazırlanıyor. Ada ekibinin hocası Emery, İngiliz medyasına yaptığı açıklamada Lille'de forma giyen Pepe için kulübüyle anlaşma sağlayamadıklarını belirtip, "Pepe transferinde uzlaşma sağlayamazsak, Roma'dan Cengiz Ünder'i istiyorum" ifadesini kullandı.