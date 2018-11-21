Milli yıldızlar Ukrayna karşısında nasıl oynadı?
Milli Takım'ın Ukrayna karşısında öne çıkan ismi Çağlar Söyüncü oldu.
Çabuk ve yetenekli bir oyuncu. Yeri geldiğinde stoper, yeri geldiğinde kanat beki olarak faydalanmak mümkün. Dün akşam gelecek için olumlu sinyaller verdi.
CENGİZ ÜNDER
Roma'da başarılı maçlar çıkaran genç yıldızımız takımın tecrübeli isimlerinden biri haline geldi. Hazırlık maçı olması nedeniyle kendini pek sıkmadı, daha etkili olabilirdi.
ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ
Futbol aklı olan bir yetenek. Çevre kontrolü konusunda radarları hep açık. Savunmanın lideri gibi davranmayı biliyor. Uzun yıllar Türk futboluna hizmet edecek.
SİNAN BOLAT
Lucescu'nun onu Uluslar Ligi maçlarına davet etmesiyle adeta yeniden doğdu. İlk yarıda kritik kurtarışlar yaptı, kalesinde güven verdi. Milli takımdaki rekabeti yükseltir.
YUNUS MALLI
Ele, avuca sığmaz bir yetenek abidesi, çabuk oynamak isterken panik yapmasa tüm sınırları zorlayabilir. Zamanla A Milli Takım'a daha faydalı olacağını söyleyebilirim.
- 21.11.2018
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Yorum
gelmesin şu burak gs ye gelmesin gözünü seveyim yaaaa... 4milyon euro para ister.
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Yorum
İNŞALLAH ALDIĞIM EN İYİ HABER BU HİÇ OLMAZSA BÖYLE KURTULURUZ.
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Toplam 1
Yorum
Sakarya Önemli değil.1 m euroya satın devre arası.Olmasada olur
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