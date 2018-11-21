Milli yıldızlar Ukrayna karşısında nasıl oynadı? – Fotomaç – 21 Kasım 2018
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    21 Kasım 2018, Çarşamba
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    Milli yıldızlar karşısında nasıl oynadı?

    Milli yıldızlar <a href="/index/ukrayna?id=b9ab51be-8391-45e4-9141-4a6821e80e76" class="" rel="tag">Ukrayna</a> karşısında nasıl oynadı?

    'ın karşısında öne çıkan ismi oldu.

    MERT MÜLDÜR
    Çabuk ve yetenekli bir oyuncu. Yeri geldiğinde stoper, yeri geldiğinde kanat beki olarak faydalanmak mümkün. Dün akşam gelecek için olumlu sinyaller verdi.

    CENGİZ ÜNDER
    Roma'da başarılı maçlar çıkaran genç yıldızımız takımın tecrübeli isimlerinden biri haline geldi. Hazırlık maçı olması nedeniyle kendini pek sıkmadı, daha etkili olabilirdi.

    ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ
    Futbol aklı olan bir yetenek. Çevre kontrolü konusunda radarları hep açık. Savunmanın lideri gibi davranmayı biliyor. Uzun yıllar Türk hizmet edecek.

    SİNAN BOLAT
    Lucescu'nun onu Uluslar Ligi maçlarına davet etmesiyle adeta yeniden doğdu. İlk yarıda kritik kurtarışlar yaptı, kalesinde güven verdi. Milli takımdaki rekabeti yükseltir.

    YUNUS MALLI
    Ele, avuca sığmaz bir yetenek abidesi, çabuk oynamak isterken panik yapmasa tüm sınırları zorlayabilir. Zamanla A 'a daha faydalı olacağını söyleyebilirim.
    1. 21.11.2018
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