A Milli Takım, İsveç maçının hazırlıklarına başladı – Fotomaç – 12 Kasım 2018
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    12 Kasım 2018, Pazartesi
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    A , maçının hazırlıklarına başladı

    A Milli Takım, İsveç maçının hazırlıklarına başladı

    A , ve Ukrayna oynayacağı maçların hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

    UEFA Uluslar B Ligi 2'nci Grup'ta cumartesi günü Konya'da 'i konuk edecek Türkiye, 18.30'da yaptığı antrenmanla bu maçın hazırlıklarına start verdi. Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde teknik direktör yönetiminde 15 dakikası basına açık olarak gerçekleştirilen 2 gruba ayrılan oyuncular düz koşuyla başladı.

    DÜN OYNAYAN OYUNCULAR DÜZ KOŞU YAPTI

    Dün kulüp takımlarında forma giyen Serdar Gürler, , Tarkan Serbest, , Ertuğrul Ersoy, Merih Demiral ve Mert Müldür düz koşunun ardından antrenmanı tamamlarken, de düz koşunun ardından tedbir amaçlı olarak çalışmayı noktaladı. Diğer grupta yer alan oyuncular ise ısınma hareketlerinin ardından pas çalışması gerçekleştirdi. Antrenmanın basına kapalı olan bölümünde ise İsveç maçının taktik çalışmasının yapıldığı öğrenildi.

    Öte yandan antrenmanda kampa bu gece dahil olacak olan , ve Okay yokuşlu yer almadı. Ayrıca üst solunum enfeksiyonu geçiren ile tedbir amaçlı olarak dinlendirilen Enen Ünal da çalışmada yer almadı.

    GÖKHAN AKKAN'IN YERİNE OKAN KOCUK

    'in 12'nci haftasında oynanan - karşılaşmasında sağ arka adalesinde zorlanma yaşayan Gökhan Akkan'ın yerine, Bursaspor'un file bekçisi Okan Kocuk kadrosuna dahil edildi. Okan'ın bu akşam kampa katılıp, yarın takımla çalışması bekleniyor.
    Öte yandan antrenmanı düz koşunun ardından tamamlayan Oğuzhan Özyakup, 'ın oğlu Mehmethan Topal ile bir süre top oynadı.
    A yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.


    1. 12.11.2018 19:41
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