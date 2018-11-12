A Milli Takım, İsveç maçının hazırlıklarına başladı
A Milli Futbol Takımı, İsveç ve Ukrayna oynayacağı maçların hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.
UEFA Uluslar B Ligi 2'nci Grup'ta cumartesi günü Konya'da İsveç'i konuk edecek Türkiye, 18.30'da yaptığı antrenmanla bu maçın hazırlıklarına start verdi. Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde teknik direktör Mircea Lucescu yönetiminde 15 dakikası basına açık olarak gerçekleştirilen 2 gruba ayrılan oyuncular düz koşuyla başladı.
DÜN OYNAYAN OYUNCULAR DÜZ KOŞU YAPTI
Dün kulüp takımlarında forma giyen Serdar Gürler, Oğuzhan Özyakup, Tarkan Serbest, Aytaç Kara, Ertuğrul Ersoy, Merih Demiral ve Mert Müldür düz koşunun ardından antrenmanı tamamlarken, Serdar Aziz de düz koşunun ardından tedbir amaçlı olarak çalışmayı noktaladı. Diğer grupta yer alan oyuncular ise ısınma hareketlerinin ardından pas çalışması gerçekleştirdi. Antrenmanın basına kapalı olan bölümünde ise İsveç maçının taktik çalışmasının yapıldığı öğrenildi.
Öte yandan antrenmanda kampa bu gece dahil olacak olan Cengiz Ünder, Hakan Çalhanoğlu ve Okay yokuşlu yer almadı. Ayrıca üst solunum enfeksiyonu geçiren Hasan Ali Kaldırım ile tedbir amaçlı olarak dinlendirilen Enen Ünal da çalışmada yer almadı.
GÖKHAN AKKAN'IN YERİNE OKAN KOCUK
Spor Toto Süper Lig'in 12'nci haftasında oynanan Çaykur Rizespor - Medipol Başakşehir karşılaşmasında sağ arka adalesinde zorlanma yaşayan Gökhan Akkan'ın yerine, Bursaspor'un file bekçisi Okan Kocuk milli takım kadrosuna dahil edildi. Okan'ın bu akşam kampa katılıp, yarın takımla çalışması bekleniyor.
Öte yandan antrenmanı düz koşunun ardından tamamlayan Oğuzhan Özyakup, Mehmet Topal'ın oğlu Mehmethan Topal ile bir süre top oynadı.
A Milli Futbol Takımı yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.
- 12.11.2018 19:41
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Konyaspor Rıza Çalımbay'la yollarını ayırdı
Toplam 1
Yorum
azer yılmaz vural ı alın bence.
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Büyük söz söyleme
Toplam 1
Yorum
acg Onur,Olcay,Onazi,Troure , İbanez,Sosa,Kuçka,Estepan,Burak ara trasferde gönderilmeli. Trabzonsporun selameti açısından.
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Kucka yolcu
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şimal yıldızı kuckaya verdiğinizin yarısını, 1461 den iki gence verseniz, motor olur 90 dk. koşarlar !
A Milli Takım, İsveç maçının hazırlıklarına başladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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