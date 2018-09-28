Ceferin'den karar sonrası skandal sözler!
UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, EURO 2024 neden Türkiye'ye verilmediği ile ilgili konuştu. Ceferin, tüm sorumluluklarını yerine getiren ve alt yapı yatırımlarını eksiksiz bitiren ülkemizle ilgili skandal ifadeler kullandı.
EURO 2024 neden Türkiye'ye verilmedi? UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, EURO 2024'ü düzenleme hakkının Almanya'ya verilmesinin ardından açıklamalarda bulundu. Yapılan oylamada Türkiye'ye 4 oy verilirken 12 oy alan Almanya, EURO 2024'ü düzenlemeye hak kazandı.
Tören sonrasında açıklamalarda bulunan UEFA Başkanı Ceferin, EURO 2024 için verdiği tüm sözleri yerine getiren Türkiye'yle ilgili skandal ifadeler kullandı. İşte UEFA başkanının sözleri:
"Prosedür şeffaftı. Oylama demokratik oldu. Her demokratik karar, haklı bir karardır. Söyleyebileceğim tek şey fantastik bir EURO 2024 bekliyorum. Değerlendirme raporu sonucunda Türkiye'de düzenlemenin bazı riskleri vardı. Türkiye'nin insan hakları aksiyon planı eksikti. Otel kapasitesi limitliydi. Birçok şehir için bazı endişeler vardı."
- 27.9.2018 17:42
- Güncelleme: 28.9.2018 02:15
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FIFA sıralamasında zirvede iki ülke
Toplam 3
Yorum
Tarafkartal Futbolda başarı şart oldu! Birbirimizi yemeyi bırakıp kulüp ve milli maçlarda birlik ve yardımlaşma zamandır! Şimdi tam zamanı!
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Rıdvan Dilmen: "4. kez gittik, yine gideceğiz!"
Toplam 6
Yorum
Tarafkartal Futbolda başarı şart oldu! Birbirimizi yemeyi bırakıp kulüp ve milli maçlarda birlik ve yardımlaşma zamandır! Şimdi tam zamanı!
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Rıdvan Dilmen: "4. kez gittik, yine gideceğiz!"
Toplam 6
Yorum
metinn madem ki öyle muthis eksikleri varmis o zaman turkiye yi bastan yarisa sokmayacaktiniz dogru ve adil olan budur gerisi laf yemezler gözumm
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