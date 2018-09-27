Sosyal medya gündemi (27 Eylül)

Emre Çolak yeni takımında ilk golünü attıktan sonra sosyal medyadan bu kareyi paylaştı.



Suudi Arabistan Pro Ligi'nin 4. haftasında Al Ittihad ile Al Wehda takımları arasında oynanan mücadeleyi FIFA kokartlu hakemlerden Cüneyt Çakır yönetti. Al Wehda'da Galatasaray'ın eski futbolcusu Emre Çolak ile Fenerbahçe'nin eski golcüsü Jose Fernandao da forma giydi.