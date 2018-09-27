Sosyal medya gündemi (27 Eylül) - Galeri - Fotomaç
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    27 Eylül 2018, Perşembe
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    Sosyal medya gündemi (27 Eylül)

    Spor dünyasının yıldızları yine instagram'da renkli anlarını takipçileriyle paylaştı.
    27 Eylül 2018 Perşembe, 17:27:28 Güncelleme: 17:29:52
    Cüneyt Çakır çaldı Emre Çolak attı!
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    Cüneyt Çakır çaldı Emre Çolak attı!

    Emre Çolak yeni takımında ilk golünü attıktan sonra sosyal medyadan bu kareyi paylaştı.

    Suudi Arabistan Pro Ligi'nin 4. haftasında Al Ittihad ile Al Wehda takımları arasında oynanan mücadeleyi FIFA kokartlu hakemlerden Cüneyt Çakır yönetti. Al Wehda'da Galatasaray'ın eski futbolcusu Emre Çolak ile Fenerbahçe'nin eski golcüsü Jose Fernandao da forma giydi.

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    Sosyal medya gündemi (27 Eylül)
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    Bolt Avustralya'da hünerleirini sergilemeye devam ediyor

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    Sosyal medya gündemi (27 Eylül)

    Eski NBA yıldızı Chris Bosch ailesi ile birlikte dünya turunda...

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    Sosyal medya gündemi (27 Eylül)

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