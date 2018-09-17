Türkiye ile Bosna-Hersek A Milli Takımlar düzeyinde bugüne kadar 5 kez karşı karşıya geldi. Bu maçların 2'sini Türkiye kazanırken, rakip Bosna-Hersek 2 kez sahadan galip ayrıldı, 1 karşılaşma ise berabere bitti. Türkiye'nin 6 golüne Bosna-Hersek 7 golle karşılık verdi.