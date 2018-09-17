Türkiye - Bosna Hersek maçının stadı belli oldu
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    19 Eylül 2018, Çarşamba
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    A , 'de Bosna-Hersek ile karşılaşacak

    A Milli Futbol Takımı, Rize'de Bosna-Hersek ile karşılaşacak

    A , Bosna-Hersek ile 'de hazırlık maçı oynayacak. Rize Yeni Şehir Stadyumu'nda 11 Ekim Perşembe günü yapılacak özel müsabaka 20.30'da başlayacak.

    ile Bosna-Hersek A düzeyinde bugüne kadar 5 kez karşı karşıya geldi. Bu maçların 2'sini Türkiye kazanırken, rakip Bosna-Hersek 2 kez sahadan galip ayrıldı, 1 karşılaşma ise berabere bitti. Türkiye'nin 6 golüne Bosna-Hersek 7 golle karşılık verdi.

    1. 17.9.2018 14:47
    2. Güncelleme: 17.9.2018 15:31
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