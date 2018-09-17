A Milli Futbol Takımı, Rize'de Bosna-Hersek ile karşılaşacak
A Milli Futbol Takımı, Bosna-Hersek ile Rize'de hazırlık maçı oynayacak. Rize Yeni Şehir Stadyumu'nda 11 Ekim Perşembe günü yapılacak özel müsabaka 20.30'da başlayacak.
Türkiye ile Bosna-Hersek A Milli Takımlar düzeyinde bugüne kadar 5 kez karşı karşıya geldi. Bu maçların 2'sini Türkiye kazanırken, rakip Bosna-Hersek 2 kez sahadan galip ayrıldı, 1 karşılaşma ise berabere bitti. Türkiye'nin 6 golüne Bosna-Hersek 7 golle karşılık verdi.
- 17.9.2018 14:47
- Güncelleme: 17.9.2018 15:31
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Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman: "Bunun hiçbir mazereti yok"
Toplam 6
Yorum
aga Mustafa Akbaşı defansta tutarsan olacağı bu, Ünal Hoca hiçmi maçta defansta görevli futbolculara bakmıyorsun, Yazık....
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Fırtına çok kısa sürdü!
Toplam 17
Yorum
aga Bu takım Mustafalardan çok çekti ve çekiyor, Mustafa Yumludan zor kurtulduk, Şimdi ise Mustafa Akbaş, vay be Ünal hoca,,,,,,
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Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman: "Bunun hiçbir mazereti yok"
Toplam 6
Yorum
ali çıkıp sen oynasaydın hep aynı terane bırakın bu işleri adamlar gs den 6 yediler utanın biraz yazık bize sizi destekliyoruz hasta ettiniz biz
A Milli Futbol Takımı, Rize'de Bosna-Hersek ile karşılaşacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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