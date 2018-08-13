Bu yaz transfer döneminde 2,5 milyon Euro karşılığında İstanbulspor'dan Fransa Ligue 1 ekibi LOSC Lille'e transfer olan Mehmet Zeki Çelik, sezona hızlı başlayarak haftanın on birine seçildi.

Dünyanın en prestijli spor gazetelerinden Fransız L'Equipe, seçtiği Ligue 1 haftanın on birinde Türk sağ bek Mehmet Zeki Çelik'e de yer verdi.

LOSC Lille'in Rennes'i 3-1 yediği mücadelede 86 dakika oyunda kalan milli futbolcumuz, hücumda 1 asist katkısı verirken savunmada 4 top kazanma ve 3 pas arası yapma başarısı gösterdi.