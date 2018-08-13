Mehmet Zeki Çelik Fransa'da haftanın on birine seçildi!
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    13 Ağustos 2018, Pazartesi
    CANLI ENGLISH

    'da haftanın on birine seçildi!

    Mehmet Zeki Çelik Fransa'da haftanın on birine seçildi!

    Lille forması giyen , 'de haftanın on birine seçildi.

    Bu yaz transfer döneminde 2,5 milyon Euro karşılığında İstanbulspor'dan ekibi Lille'e transfer olan , sezona hızlı başlayarak haftanın on birine seçildi.

    Dünyanın en prestijli spor gazetelerinden Fransız L'Equipe, seçtiği Ligue 1 haftanın on birinde Türk sağ bek Mehmet Zeki Çelik'e de yer verdi.

    LOSC Lille'in Rennes'i 3-1 yediği mücadelede 86 dakika oyunda kalan milli futbolcumuz, hücumda 1 asist katkısı verirken savunmada 4 top kazanma ve 3 pas arası yapma başarısı gösterdi.

    1. 13.8.2018 13:27
    2. Güncelleme: 13.8.2018 13:36
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Mehmet Zeki Çelik Fransa'da haftanın on birine seçildi! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN