Mehmet Zeki Çelik Fransa'da haftanın on birine seçildi!
LOSC Lille forması giyen Mehmet Zeki Çelik, Fransa Ligue 1'de haftanın on birine seçildi.
Bu yaz transfer döneminde 2,5 milyon Euro karşılığında İstanbulspor'dan Fransa Ligue 1 ekibi LOSC Lille'e transfer olan Mehmet Zeki Çelik, sezona hızlı başlayarak haftanın on birine seçildi.
Dünyanın en prestijli spor gazetelerinden Fransız L'Equipe, seçtiği Ligue 1 haftanın on birinde Türk sağ bek Mehmet Zeki Çelik'e de yer verdi.
LOSC Lille'in Rennes'i 3-1 yediği mücadelede 86 dakika oyunda kalan milli futbolcumuz, hücumda 1 asist katkısı verirken savunmada 4 top kazanma ve 3 pas arası yapma başarısı gösterdi.
- 13.8.2018 13:27
- Güncelleme: 13.8.2018 13:36
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Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman: "Daha ligin başı"
Toplam 4
Yorum
dursun köse ligin başı.. ortası..sonunda trabzon 9.bitirir...
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Semih Kaya'nın takımı 4'te 4 ile başladı
Toplam 1
Yorum
kaya iyi topçusun tek eksiğin oyunu ileriye taşıyamamak ve hücümda kafa vuruşlarında etkisiz kalmaktı.
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Evkur Yeni Malatyaspor VAR sisteminden memnun
Toplam 1
Yorum
Malatyaspor VAR sisteminden memnun. FB GS BJK MAÇLARINDA GÖRELİM BİDE
Mehmet Zeki Çelik Fransa'da haftanın on birine seçildi! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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