TFF Lucescu'nun doğum gününü kutladı
Türkiye Futbol Federasyonu, A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu'nun doğum gününü kutladı.
Futbol milli takımlarının Twitter'daki hesabından paylaşılan mesajda, "A Milli Takım Teknik Direktörümüz Mircea Lucescu'nun doğum gününü kutlarız." denildi.
73 yaşına giren Rumen teknik adamın resminin bulunduğu mesajda, farklı dillerde de "Mutlu yıllar" veya "Doğum günün kutlu olsun" ifadeleri yer aldı.
- 29.7.2018 15:11
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Manchester City’den komik indirim
Toplam 3
Yorum
can 2 milyon euro yani 10 milyon lira mı komik yoksa dnayere istenilen paramı anlayamadım
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Yeni kral Henry Onyekuru
Toplam 1
Yorum
Meth elde patlayan bir feghouli geçen sene gelirken ne naz etmişti.şimdide gitsin diye bakılıyor.
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Almanya Dışişleri Bakanı'ndan Mesut Özil yorumu
Toplam 2
Yorum
Meth bırakın bu işleri tüm dünya sizin faşist ve ırkçı olduğunuzu biliyor.ama bütün herşeyinizide bu insanlara borçlusunuz.
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