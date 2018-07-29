TFF Lucescu'nun doğum gününü kutladı – Fotomaç – 29 Temmuz 2018
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    30 Temmuz 2018, Pazartesi
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    Lucescu'nun doğum gününü kutladı

    TFF Lucescu'nun doğum gününü kutladı

    Türkiye Federasyonu, A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu'nun doğum gününü kutladı.

    milli takımlarının Twitter'daki hesabından paylaşılan mesajda, "A Teknik Direktörümüz Mircea Lucescu'nun doğum gününü kutlarız." denildi.

    73 yaşına giren Rumen teknik adamın resminin bulunduğu mesajda, farklı dillerde de "Mutlu yıllar" veya "Doğum günün kutlu olsun" ifadeleri yer aldı.

    Mircea Lucescu


    1. 29.7.2018 15:11
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