Roma Leon Baileynin peşinde! - Galeri - Fotomaç
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    17 Ağustos 2018, Cuma
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    Roma Leon Bailey'nin peşinde!

    17 Ağustos 2018 Cuma, 13:25:49 Güncelleme: 13:37:12
    Roma Leon Bailey'nin peşinde!
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    Roma Leon Baileynin peşinde!

    AS Roma, sportif direktörlük görevine Monchi'yi getirmesiyle birlikte transfer piyasasının altını üstüne getiriyor. Geçtiğimiz sezon milli futbolcumuz Cengiz Ünder'i 15 milyon € karşılığında transfer eden Başkent ekibi, bu sene de çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Roma Leon Bailey'nin peşinde!
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    Roma Leon Baileynin peşinde!

    AS Roma'nın transferdeki son hedefinin Leverkusen'in Jamaikalı futbolcusu Leon Bailey olduğu iddia edildi. Cengiz Ünder ile aynı pozisyonda oynayan genç oyuncu için konuşulan transfer bedeli ise tam tamına 40 milyon Euro.

    Roma Leon Bailey'nin peşinde!
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    Roma Leon Baileynin peşinde!

    Bailey gelmesi halinde Roma'nın bu sezonki 14.transferi olacak. İtalyan devinin bu sezon yaptığı bazı transferler ise;

    Roma Leon Bailey'nin peşinde!
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    Roma Leon Baileynin peşinde!

    Robin Olsen / FC Kopenhag
    8,5 milyon Euro

    Roma Leon Bailey'nin peşinde!
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    Roma Leon Baileynin peşinde!

    Antonio Mirante / Bologna
    4 milyon Euro

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