Roma Leon Baileynin peşinde!

17 Ağustos 2018 Cuma, 13:25:49
Güncelleme: 13:37:12
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Roma Leon Bailey'nin peşinde!
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AS Roma, sportif direktörlük görevine Monchi'yi getirmesiyle birlikte transfer piyasasının altını üstüne getiriyor. Geçtiğimiz sezon milli futbolcumuz Cengiz Ünder'i 15 milyon € karşılığında transfer eden Başkent ekibi, bu sene de çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.
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Roma Leon Bailey'nin peşinde!
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AS Roma'nın transferdeki son hedefinin Leverkusen'in Jamaikalı futbolcusu Leon Bailey olduğu iddia edildi. Cengiz Ünder ile aynı pozisyonda oynayan genç oyuncu için konuşulan transfer bedeli ise tam tamına 40 milyon Euro.
Roma Leon Bailey'nin peşinde!
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Bailey gelmesi halinde Roma'nın bu sezonki 14.transferi olacak. İtalyan devinin bu sezon yaptığı bazı transferler ise;