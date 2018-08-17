Roma Leon Baileynin peşinde!

AS Roma, sportif direktörlük görevine Monchi'yi getirmesiyle birlikte transfer piyasasının altını üstüne getiriyor. Geçtiğimiz sezon milli futbolcumuz Cengiz Ünder'i 15 milyon € karşılığında transfer eden Başkent ekibi, bu sene de çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.