Türkiye, FIFA sıralamasında geriledi

Türkiye Milli Takımı, Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) dünya sıralamasında bir basamak gerileyerek 38'inci oldu.
FIFA'nın internet sitesinden açıklanan mayıs ayı dünya sıralamasına göre, 706 puana sahip ay-yıldızlılar, Demokratik Kongo Cumhuriyeti ile birlikte 38. sırada yer aldı.
FIFA Dünya Kupası'nın son şampiyonu Almanya, liderliğini sürdürdü. Brezilya'nın ikinci, Belçika ise üçüncü sıradaki yerini korudu.
Bir sonraki FIFA dünya sıralaması, 19 Temmuz'da açıklanacak.
Sıralamada ilk 10'a giren ülkeler şöyle:
|Sıra
|Takım
|Puan
|Değişim
|1
|Almanya
|1558
|-
|2
|Brezilya
|1431
|-
|3
|Belçika
|1298
|-
|4
|Portekiz
|1274
|-
|5
|Arjantin
|1241
|-
|6
|İsviçre
|1199
|-
|7
|Fransa
|1198
|-
|8
|Polonya
|1183
|+2
|9
|Şili
|1135
|-
|10
|İspanya
|1126
|-2
- 7.6.2018 13:20
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Hıncal Uluç: 'Ali Koç üç şeyi değiştirerek işe başlamalı'
Toplam 3
Yorum
TCelcius Kırk yılda bir doğru konuştun işte şaklaban hıncal senin gibi 3 5 dinozor bir gebersede türk futbolu rahat nefes alsa yoksa düzelmez ülke
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Mete Kalkavan: “Hakaret duymadım, şikayetçi değilim”
Toplam 1
Yorum
TCelcius Niye değilsin peki adama eşi emsali görülmemiş komik 7 maç ceza verdirdin diyemi yoksa BEŞİKTAŞI nasıl olsa doğradık sarı kızları ofsayt gol
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Toplam 2
Yorum
karado 2.terrano olmaz inş.haydi hayırlısı.
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