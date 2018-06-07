Türkiye, FIFA sıralamasında geriledi – Fotomaç – 07 Haziran 2018
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    08 Haziran 2018, Cuma
    CANLI 2018 RUSYA
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    , sıralamasında geriledi

    Türkiye, FIFA sıralamasında geriledi

    , Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği () dünya sıralamasında bir basamak gerileyerek 38'inci oldu.

    'nın internet sitesinden açıklanan mayıs ayı dünya sıralamasına göre, 706 puana sahip ay-yıldızlılar, Demokratik Kongo Cumhuriyeti ile birlikte 38. sırada yer aldı.

    FIFA 'nın son şampiyonu , liderliğini sürdürdü. 'nın ikinci, ise üçüncü sıradaki yerini korudu.

    Bir sonraki FIFA dünya sıralaması, 19 Temmuz'da açıklanacak.

    Sıralamada ilk 10'a giren ülkeler şöyle:

    Sıra Takım Puan Değişim
    1 Almanya 1558 -
    2 Brezilya 1431 -
    3 Belçika 1298 -
    4 Portekiz 1274 -
    5 Arjantin 1241 -
    6 İsviçre 1199 -
    7 Fransa 1198 -
    8 Polonya 1183 +2
    9 Şili 1135 -
    10 İspanya 1126 -2
    1. 7.6.2018 13:20
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