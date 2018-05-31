Türkiye ile Tunus, 27 yıl sonra karşılaşacak
A Milli Futbol Takımı yarın İsviçre'deki hazırlık maçındaki rakibi Tunus ile 27 yıl sonra karşı karşıya gelecek.
İki ekip son olarak 27 Mart 1991'de Tunus'un başkenti Tunus şehrindeki El Menzah Stadı'nda oynanan hazırlık maçında mücadele etti.
Tunus ve Türkiye arasındaki bu son karşılaşma golsüz sona erdi.
5. RANDEVU
Ay-yıldızlı ekip, Tunus ile tarihindeki 5. maçına çıkacak.
İki ülke A milli futbol takımları arasında geride kalan 4 maçta Türkiye 1 galibiyet alırken, 3 maçta da sahadan beraberlikle ayrıldı. Tunus'un, Türkiye karşısında galibiyeti bulunmuyor.
Geride kalan 4 maçta A Milli Takım 4 kez Tunus filelerini havalandırırken, kalesinde ise yalnızca 1 gol gördü.
Türkiye ve Tunus arasında oynanan son 3 maç golsüz eşitlikle tamamlandı.
İLK MAÇ 1964'TE
Türkiye ve Tunus ilk kez, 1 Kasım 1964'te Ankara'daki 19 Mayıs Stadı'nda oynanan hazırlık maçında karşılaştı.
İki ülke arasındaki ilk maçı Türkiye 4-1 kazandı. Karşılaşmada Türkiye'nin gollerini Metin Oktay (2), Aydın Yelken ve Can Bartu attı.
MAÇLAR
Türkiye ile Tunus A milli futbol takımları arasında yapılan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
|Tarih
|Yer
|Organizasyon
|Sonuç
|01.11.1964
|Ankara
|Özel
|4-1
|22.01.1967
|Tunus
|Özel
|0-0
|13.03.1968
|İzmir
|Özel
|0-0
|27.03.1991
|Tunus
|Özel
|0-0
Not: Maç sonuçlarında ilk takım olarak Türkiye alınmıştır.
- 31.5.2018 11:15
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Ozan Tufan Rize yolunda!
Toplam 2
Yorum
Hamdi Güneş Ozan hatalı ama bir yıl boyunca Ozan'ı hazır hale getiremeyen Aykut ve ekibi suçsuz mu.?Gitsin demiş,yeni hoca beğenirse ne olacak?Harcayın.
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Yaya Toure'nin menajerinden Galatasaray açıklaması
Toplam 1
Yorum
CimBom Aman gelmesin zaten bizim DEDE lere vericek paramız yok
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Shaqiri’ye taraftarlar hücum etti
Toplam 1
Yorum
noluyo yaa Come to bes..
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