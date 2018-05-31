Türkiye ile Tunus, 27 yıl sonra karşılaşacak

İki ekip son olarak 27 Mart 1991'de Tunus'un başkenti Tunus şehrindeki El Menzah Stadı'nda oynanan hazırlık maçında mücadele etti.

Tunus ve Türkiye arasındaki bu son karşılaşma golsüz sona erdi.

5. RANDEVU

Ay-yıldızlı ekip, Tunus ile tarihindeki 5. maçına çıkacak.

İki ülke A milli futbol takımları arasında geride kalan 4 maçta Türkiye 1 galibiyet alırken, 3 maçta da sahadan beraberlikle ayrıldı. Tunus'un, Türkiye karşısında galibiyeti bulunmuyor.

Geride kalan 4 maçta A Milli Takım 4 kez Tunus filelerini havalandırırken, kalesinde ise yalnızca 1 gol gördü.

Türkiye ve Tunus arasında oynanan son 3 maç golsüz eşitlikle tamamlandı.

İLK MAÇ 1964'TE

Türkiye ve Tunus ilk kez, 1 Kasım 1964'te Ankara'daki 19 Mayıs Stadı'nda oynanan hazırlık maçında karşılaştı.

İki ülke arasındaki ilk maçı Türkiye 4-1 kazandı. Karşılaşmada Türkiye'nin gollerini Metin Oktay (2), Aydın Yelken ve Can Bartu attı.

MAÇLAR

Türkiye ile Tunus A milli futbol takımları arasında yapılan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Tarih Yer Organizasyon Sonuç 01.11.1964 Ankara Özel 4-1 22.01.1967 Tunus Özel 0-0 13.03.1968 İzmir Özel 0-0 27.03.1991 Tunus Özel 0-0

Not: Maç sonuçlarında ilk takım olarak Türkiye alınmıştır.