A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu Tunus maçı öncesi konuştu
A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu, Tunus'la oynanacak özel maç öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Tecrübeli teknik adam yaptığı açıklamalarda "Cenk Tosun, Türkiye'de olan veya yurt dışında olan oyuncular için çok iyi bir örnek. Cenk, biliyorsunuz Almanya'dan Türkiye'ye gelip, sonra buradan İngiltere'ye gitti" ifadelerini kullandı.
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