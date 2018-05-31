A Milli Futbol Takımı, Tunus maçına hazır
A Milli Futbol Takımı, yarın Tunus ile İsviçre'de yapacağı özel maçın hazırlıklarını tamamladı.
Nyon kentindeki Colovray Stadı'nda gerçekleştirilen ve ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık olan idmanda milliler, koşu ve pas çalışması yaptı.
Antrenmana tüm oyuncular katılırken, teknik direktör Mircea Lucescu, futbolcularla çalışma öncesinde kısa bir konuşma yaptı.
Antrenmanı Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili Ali Dürüst de takip etti.
A Milli Takım, idmanın ardından Tunus ile yarın yapacağı karşılaşma için İsviçre'nin Cenevre kentine dönecek.
Cenevre Stadı'nda oynanacak ve TSİ 21.15'te başlayacak müsabakayı İsviçre Futbol Federasyonundan Alain Bieri yönetecek. Bieri'nin yardımcılıklarını Alain Heiniger ve Jan Koebeli yapacak, dördüncü hakem ise Stephane De Almedia olacak.
Ay-yıldızlı ekip, Tunus'un ardından 5 Haziran Salı günü özel maçta deplasmanda Rusya ile karşı karşıya gelecek.
- 31.5.2018 22:02
-
Fenerbahçe başkan adayı Ali Koç’tan flaş Galatasaray ve Ünal Aysal açıklaması!
Toplam 17
Yorum
osman taraftarız biz çekeriz cefa aziz basgan bizi bırakma
-
Cüneyt Çakır: "Dünya Kupası'na çok iyi çalıştık"
Toplam 1
Yorum
seda hayirlisi olsun basarili kazasiz belasiz,gidin gelin
-
Vagner Love'dan Beşiktaş'a 'FIFA'ya giderim' tehdidi!
Toplam 3
Yorum
eRol geçen yıl Alanyaspor a yapmıştı, bu yıl size böyle adamları alırsanız olacağı bu olur.
A Milli Futbol Takımı, Tunus maçına hazır haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.