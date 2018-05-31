A Milli Futbol Takımı, Tunus maçına hazır

Nyon kentindeki Colovray Stadı'nda gerçekleştirilen ve ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık olan idmanda milliler, koşu ve pas çalışması yaptı.

Antrenmana tüm oyuncular katılırken, teknik direktör Mircea Lucescu, futbolcularla çalışma öncesinde kısa bir konuşma yaptı.

Antrenmanı Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili Ali Dürüst de takip etti.

A Milli Takım, idmanın ardından Tunus ile yarın yapacağı karşılaşma için İsviçre'nin Cenevre kentine dönecek.

Cenevre Stadı'nda oynanacak ve TSİ 21.15'te başlayacak müsabakayı İsviçre Futbol Federasyonundan Alain Bieri yönetecek. Bieri'nin yardımcılıklarını Alain Heiniger ve Jan Koebeli yapacak, dördüncü hakem ise Stephane De Almedia olacak.

Ay-yıldızlı ekip, Tunus'un ardından 5 Haziran Salı günü özel maçta deplasmanda Rusya ile karşı karşıya gelecek.