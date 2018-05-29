Serkan ve Tarkan ilk kez milli oldu – Fotomaç – 29 Mayıs 2018
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    30 Mayıs 2018, Çarşamba
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    Serkan ve ilk kez milli oldu

    Serkan ve Tarkan ilk kez milli oldu

    kalecisi , ilk kez A formasını giydi. karşısında özellikle ilk yarıda iki kurtarış yapan tecrübeli eldiven, performansıyla beğeni topladı. Ayrıca 'de forma giyen 24 yaşındaki ön libero Serbest de 78'de Cenk'in yerine oyuna girip ilk kez milli oldu.

    CENGİZ YUVAYA DÖNDÜ
    Geçen sezon başında 'den İtalyan ekibi Roma'ya transfer olan , 366 gün sonra Başakşehir'de bir resmi maça çıktı. Medipol Başakşehir ile 3. Başakşehir Stadı'ndaki son resmi maçına 27 Mayıs 2017'de karşısında çıkan Cengiz, 1 yıl sonra eski evine döndü.

    1. 29.5.2018
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