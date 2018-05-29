Serkan ve Tarkan ilk kez milli oldu
Konyaspor kalecisi Serkan Kırıntılı, ilk kez A Milli Takım formasını giydi. İran karşısında özellikle ilk yarıda iki kurtarış yapan tecrübeli eldiven, performansıyla beğeni topladı. Ayrıca Austria Wien'de forma giyen 24 yaşındaki ön libero Tarkan Serbest de 78'de Cenk'in yerine oyuna girip ilk kez milli oldu.
CENGİZ YUVAYA DÖNDÜ
Geçen sezon başında Başakşehir'den İtalyan ekibi Roma'ya transfer olan Cengiz Ünder, 366 gün sonra Başakşehir'de bir resmi maça çıktı. Medipol Başakşehir ile 3. Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki son resmi maçına 27 Mayıs 2017'de Adanaspor karşısında çıkan Cengiz, 1 yıl sonra eski evine döndü.
- 29.5.2018
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Serdar Gürler: "Süper Lig'de kalmak istiyoum"
Toplam 6
Yorum
iso arkadaşlar af jet afyon sporda beş numara yasin çok akıllı bir futbolcu rica etsem trabzonsporumuza alınması için ricada bulunalım
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Ahmet Ağaoğlu Muharrem Usta'ya yüklendi
Toplam 2
Yorum
iso buadamıda kaçırırsak külüp batar ağaoğlu başkan son şansımız
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Arsene Wenger Bodrum'da Ali Koç ile görüşecek
Toplam 3
Yorum
kısaca saygı duyulacak bir icraat olur.
Serkan ve Tarkan ilk kez milli oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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