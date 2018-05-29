Serkan ve Tarkan ilk kez milli oldu

Konyaspor kalecisi Serkan Kırıntılı, ilk kez A Milli Takım formasını giydi. İran karşısında özellikle ilk yarıda iki kurtarış yapan tecrübeli eldiven, performansıyla beğeni topladı. Ayrıca Austria Wien'de forma giyen 24 yaşındaki ön libero Tarkan Serbest de 78'de Cenk'in yerine oyuna girip ilk kez milli oldu.



CENGİZ YUVAYA DÖNDÜ

Geçen sezon başında Başakşehir'den İtalyan ekibi Roma'ya transfer olan Cengiz Ünder, 366 gün sonra Başakşehir'de bir resmi maça çıktı. Medipol Başakşehir ile 3. Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki son resmi maçına 27 Mayıs 2017'de Adanaspor karşısında çıkan Cengiz, 1 yıl sonra eski evine döndü.