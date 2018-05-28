A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu: "İyi yoldayız"
Lucescu ilk kez bu kadar iddialı konuştu: “Benim gibi kaybetmekten nefret eden bir Türk Milli Takımı olacak. Gelecek 6-7 yılın ekibini kuruyoruz. Önümüzdeki 3 hazırlık maçı da bu etabın başlangıcı”
DOMİNE EDECEĞİZ
"Takım değişim içinde. Futbolcular anlattıklarımızı sahada uygulamaya çalışıyorlar. Oyunu domine etmek istiyoruz. Türk oyuncularının gerçek kimliklerini sahaya koymalarını istiyorum. Ben kaybetmekten nefret eden biriyim. Benim gibi kaybetmekten nefret eden bir takım kuracağım. Gelecek 6-7 senin ekibini oluşturacağız. Oynayacağımız 3 karşılaşma da bu etabın başlangıcı."
İSTANBUL'A MESAJ
"Kulüplere, milli oyuncularla Türkiye'deki yabancılar arasında bir maç teklif edeceğim. 2000'li yıllarda Milan, Barcelona Türkiye'ye geldiğinde takımlar 8 yerli oyuncuyla sahaya çıkıyordu. Bunları tekrar yapabileceğimizi düşünüyorum. Milli maçlar İstanbul dışında olduğunda tüm şehir stada geliyor ve takımı destekliyor. İstanbul'da 4 ekibin seyircisi geliyor. herkes kendi oyuncusunu destekliyor. Bu maç, önümüzdeki karşılaşmaları nerede oynamamız açısından önemli."
UMUT BOZOK GERÇEĞİ
Lucescu, Fransa 2. Ligi'nde Nimes formasıyla 24 gol atan Umut Bozok'la ilgili de şunları söyledi: "Milli Takım için erken. Milli Takım'ı hak etmek lazım. U21'i reddetti, bunu unutmayın. Kim olursa olsun bu formayı sevmeli. Bu forma başka alternatifler için reddedilmez."
'EURO 2024'Ü ALIRIZ'
Kadroda yer alan Mahmut Tekdemir, kamp dönemiyle ilgili umutlu konuştu. Herkesin özverili olduğunu belirten 30 yaşındaki futbolcu, "Önümüzü görme açısından 3 önemli maç oynayacağız" dedi. Tecrübeli oyuncu, 2020 Şampiyonlar Ligi Finali'ne ev sahipliği yapacak olmasıyla ilgili de, "Finalleri hak ediyoruz. Umarım EURO 2024'ü de alırız" ifadelerini kullandı.
'HER ŞEY POZİTİF'
Kamp çalışmalarıyla ilgili konuşan Milli Takım'ın yıldız isimlerinden Yunus Mallı'dan mutlusu yok... Her şeyin yolunda olduğunu belirten Yunus, "İdmanlar güzel geçiyor. Yeni bir jenerasyonumuz var. Önemli olan takım halinde birbirimizi daha iyi tanımak. Kamp da buna vesile oluyor. Her şey pozitif" diye konuştu.
'İYİ OYNAYIP KAZANMAK İSTİYORUZ'
Milli Takım'ın tecrübeli ismi Mehmet Topal, dün yapılan basın toplantısında kısa konuştu. Yıldız oyuncu, oynayacakları 3 hazırlık maçına iyi hazırlandıklarını belirterek, "Bu karşılaşmalarda kendimizi en üst seviyeye çıkarmak istiyoruz. Sakat arkadaşlarımız bile oynamak istiyor. Hem iyi oynamak hem de galibiyeti hedefliyoruz" açıklamasında bulundu.
- 28.5.2018
-
F.Bahçe'de Danilo Barbosa sürprizi!
Toplam 1
Yorum
yildiz fenere gelen butun yildizlar sondu topuz potuk ekici tufan koybasi daha kimler kimler nerdeler simdi
-
Aykut Kocaman istifa etmiyor!
Toplam 2
Yorum
TR AYKUT KOCAMANA RONALDO YU KADROYA ALSAN YEDEK OYNATIR
-
Beşiktaş satış rekorları kırıyor
Toplam 3
Yorum
wolverine82 love,negredo,m.pektemek,lens,ne olursunuz şunları satın ve aldıklara para yukunden kurtulalım aboubakar , dany welbeck aldık mı yeter forve
A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu: "İyi yoldayız" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.