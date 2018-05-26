Sinan Bolat, A Milli Futbol Takımı'nda
Tecrübeli kaleci Sinan Bolat, A Milli Futbol Takımı'nın kadrosuna çağrıldı.
İran, Tunus ve Rusya ile oynayacağı özel maçlar için Riva'da kampta bulunan A Milli Takımı'nın aday kadrosunda değişiklik yapıldı.
Kaleci Volkan Babacan, sağ dizindeki sakatlık nedeniyle kadrodan çıkarıldı. Babacan'ın yerine Belçika'nın Royal Antwerp FC Kulübü'nde forma giyen kaleci Sinan Bolat, A Milli Takım'ın İran, Tunus ve Rusya ile oynayacağı özel maçların aday kadrosuna dahil edildi.
Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinde yer alan açıklamada, "Belçika'nın Royal Antwerp kulübünde forma giyen Sinan Bolat, A Milli Takım'ın İran, Tunus ve Rusya ile oynayacağı özel maçların aday kadrosuna dahil edildi. Daha önce 6 kez A milli olan 29 yaşındaki kaleci, bu sezon Antwerp ile 37 lig maçına çıktı." ifadelerine yer verildi.
- 26.5.2018 15:36
- Güncelleme: 26.5.2018 18:04
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Aziz Yıldırım'dan yeni televizyon kanalı müjdesi
Toplam 24
Yorum
kolina baskan yeni tv KANALI acacakmis, hehheh cunku secimi kazanirsa , stadlara taraftar gelmez vee Tv de futbollu seyredirler, giiittt yaaaaaaa !
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Adriano giderse alternatifi hazır!
Toplam 2
Yorum
TCelcius Ne sol beki ne kanadı olum elinde 5 tane kanat var sağ bek oyun kurucu orta saha negredo love pektemeğin yerine 2 santrafor oyuncuları satma
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Özkan Sümer: "Tamer Tuna bize ılımlı yaklaştı"
Toplam 2
Yorum
HAYATİ KENDİ EVLATLARIN VARKEN...
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