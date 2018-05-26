Sinan Bolat, A Milli Futbol Takımı'nda

İran, Tunus ve Rusya ile oynayacağı özel maçlar için Riva'da kampta bulunan A Milli Takımı'nın aday kadrosunda değişiklik yapıldı.



Kaleci Volkan Babacan, sağ dizindeki sakatlık nedeniyle kadrodan çıkarıldı. Babacan'ın yerine Belçika'nın Royal Antwerp FC Kulübü'nde forma giyen kaleci Sinan Bolat, A Milli Takım'ın İran, Tunus ve Rusya ile oynayacağı özel maçların aday kadrosuna dahil edildi.

Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinde yer alan açıklamada, "Belçika'nın Royal Antwerp kulübünde forma giyen Sinan Bolat, A Milli Takım'ın İran, Tunus ve Rusya ile oynayacağı özel maçların aday kadrosuna dahil edildi. Daha önce 6 kez A milli olan 29 yaşındaki kaleci, bu sezon Antwerp ile 37 lig maçına çıktı." ifadelerine yer verildi.