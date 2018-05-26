Sinan Bolat, A Milli Futbol Takımı'nda – Fotomaç – 26 Mayıs 2018
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    27 Mayıs 2018, Pazar
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    , A 'nda

    Sinan Bolat, A Milli Futbol Takımı'nda

    Tecrübeli kaleci , A 'nın kadrosuna çağrıldı.

    , Tunus ve ile oynayacağı özel maçlar için Riva'da kampta bulunan A Milli Takımı'nın aday kadrosunda değişiklik yapıldı.

    Kaleci Volkan Babacan, sağ dizindeki sakatlık nedeniyle kadrodan çıkarıldı. Babacan'ın yerine 'nın Royal Antwerp FC Kulübü'nde forma giyen kaleci , A 'ın İran, Tunus ve Rusya ile oynayacağı özel maçların aday kadrosuna dahil edildi.

    internet sitesinde yer alan açıklamada, "Belçika'nın Royal Antwerp kulübünde forma giyen Sinan Bolat, A Milli Takım'ın İran, Tunus ve Rusya ile oynayacağı özel maçların aday kadrosuna dahil edildi. Daha önce 6 kez A milli olan 29 yaşındaki kaleci, bu sezon Antwerp ile 37 lig maçına çıktı." ifadelerine yer verildi.

    1. 26.5.2018 15:36
    2. Güncelleme: 26.5.2018 18:04
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