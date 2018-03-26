Uefa Uluslar Ligi çok kazandıracak!
Uefa, turnuva dolayısıyla Milli takımlara toplamda 94 Milyon Dolar dağıtılacağını açıkladı.
Bu sene ilk defa uygulanmaya başlanacak olan Uefa Uluslar Ligi, hazırlık maçlarının yerini bu şekilde rekabet derecesi yüksek olan maçların alması için planlanmıştı. 55 Milli takımın yer alacağı kupanın finali ise 2019 yılında oynanacak.
İşte o açıklamanın detayları:
-Şampiyon olan takım 9.25 milyon dolar alacak.
-Lig A'daki takımlar 1.85 milyon dolar alacak. Grup kazananları ekstra 1.85 milyon dolar daha kazanacak. Kazanan ise 5.55 milyon doları daha kasasına indirecek.
-Milli takımımızın da yer alacağı Lig B'de ise her takım 1.23 milyon dolar alacakken, gruptan çıkmaya hak kazanan takımlar gelirlerini iki katına çıkaracaklar.
Fotomac.com.tr / dış haberler / özel
- 26 Mart 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 14:34
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Yok böyle bir kazanç! Tarık Çamdal...
Toplam 1
Yorum
N0_Name ilk 11'de 5 yabancı olacak diye sınırlama geldiği sezon alındı. Sınırlama devam etseydi daha nice Tarık'lara 5-10 milyon euro verilirdi.
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"Benim bambaşka hayallerim var"
Toplam 11
Yorum
akide evet başkana kibarca git demek uygundur ancak aykut için çok daha anlamlı şeyler söylenebilir
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Mustafa ve Kamil sevinci
Toplam 1
Yorum
TOR_61 Kamil Ahmet sol bek oynamalı
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