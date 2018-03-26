Uefa Uluslar Ligi çok kazandıracak!

Bu sene ilk defa uygulanmaya başlanacak olan Uefa Uluslar Ligi, hazırlık maçlarının yerini bu şekilde rekabet derecesi yüksek olan maçların alması için planlanmıştı. 55 Milli takımın yer alacağı kupanın finali ise 2019 yılında oynanacak.

İşte o açıklamanın detayları:

-Şampiyon olan takım 9.25 milyon dolar alacak.

-Lig A'daki takımlar 1.85 milyon dolar alacak. Grup kazananları ekstra 1.85 milyon dolar daha kazanacak. Kazanan ise 5.55 milyon doları daha kasasına indirecek.

-Milli takımımızın da yer alacağı Lig B'de ise her takım 1.23 milyon dolar alacakken, gruptan çıkmaya hak kazanan takımlar gelirlerini iki katına çıkaracaklar.

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