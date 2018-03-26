Lucescu'dan flaş açıklama: Caner ve Burak...

Lucescu basın toplantısında şu ifadeleri kullandı:

Daha iyiyiz. Ne kadar az konuşursak o kadar iyi. Çalışmak lazım. Değiştirmeye çalışyıorum bazı şeyleri. 10 tane tecrübeli 1 gençle oynmak kolya ama 5 gençle diğerleriyle birlikte bir şeyleri yaratmak kolay olmuyor.



Antrenöre işini yapmak için müsade etmek lazım. Sadece gençlerden oluşan, içine tecrübeli abiler koymadan ekip kurmak mümkün değil. Kadroda 3-4 tane gençlere yol gösterecek tecrübeli isim olacak. Burak, Caner gibi tecrübeli oyuncuları bırakmadım. Bu kadro onları almayacağım anlamına gelmez sadece 5-6 yılı göz önünde bulundurarak, birlikte oynama alışkanlığı olan bir takımı düşündüğüm içni bu gençlere daha fazla şans verdim.



Ne olursa olsun. Milli Takım'a yardımı olacaksa tecrübeli oyuncuları her zaman takıma alacağım. Yeni oyun organizasyonu benim için önemli. Oynamak istediğimiz oyunun anlayışı benim için önemli. Avrupa'da ve dünyada eğer sonuç elde etmek istiyorsak oyunu kontrol etmemiz lazım. Oyunu kontrol edip üstünlüğümüz kurmamız lazım. Bu son maçlarda bu anlamda aşama kaydettik ama daha tam değil . Topal konusuna gelirsek, Topal, Selçuk, Gökhan, Hasan olsun tecrübeli oyuncu olarak örnek davranışa sahip, milli takımı seven ve hep milli takımda oynamak isteyen oyuncular. Bunlar benim için önemli ismler. Bu arkadaşlarla birlikte olduğumuz için mutluyum.

Benim için önemli olan bütün oyuncuların milli takıma gelmek istmesini sağlamaktır. Tekrar milli takımda oynamak isteklerini ortaya çıkarmak çok önemli benim için.

Kulüp performansıyla milli takım performansı aynı şeyler değil. Çünkü kulüpte 8 ay boyunca kullanılan bir oyun sistemi var. Herkes kendi bölgesinde ne yapacakları biliyorlar. Benim önümde 2 gün var. 2 antrenman 4 toplantı yapabildik. Analizler maç hazırlıkları oyun organizasyonumuz ki benim aynı zamanda rakibi de incelemem var. Bu da ilgimi çekiyor. Kısa bir dönem içinde aynı şeyleri birço kkez tekrar etmem gerekiyor. İsteki ve akıllı oyunculara ihtiyacımız var. Performanslarını göstermek Özel bir kelime kullanmak istiyorum ülkenin milli takımını seven oyunculara ihtiyacım var. Akıllı, istekli olan oyunculara ihtiyacım var. Bireysel olarak değil grup olarak bakıyoruz milli takıma.

Yeterli zamanım yok ama sonuç almam lazım. 1 sene içinde iyi bir ekip kurmam lazım. Bütün arzumla isteğimle seyircilerim beklediği grubu çıkarmak adına yeterli zamanımzı yok ama en çok istediğim de bu işi başarmak. Kulüpler kendi seyircileri var milli takım 80 milyonu kapsıyor. Almanya'dan italyadan ispanya'dan değişik ülkelerden oyuncular geliyor. Doğal olarak dışarıda oldukları için bunu hissedemiyorlar. Bunu sağlamak zorundayız. Sabrımız olursa çok iyi iş çıkartacağımıza eminim. Romanya'da, Dinamo Bükreş'te, Ukrayna'da, İtalya'da hep bunları yaptım. 18-19 yaşındaki oyuncularla bunları hep yaptım. Yeni bir ekip kurmak için yeterli tecrübem var. Basın-kulüpler seyircilerin desteği olursa başarılmaaycak şey değil. Kulüpler şampiyonluğa odaklanmış durumda anlıyorum ordaki seyircilerin baskısı farklı.