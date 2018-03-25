Antalya’ya teşekkür – Fotomaç – 25 Mart 2018
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    25 Mart 2018, Pazar
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    ’ya teşekkür

    Antalya’ya teşekkür

    (), A 'ın İrlanda'yı 1-0 yendiği hazırlık maçında Stadı'nı dolduran taraftarlara teşekkür etti.

    (), A 'ın İrlanda'yı 1-0 yendiği hazırlık maçında Stadı'nı dolduran taraftarlara teşekkür etti. TFF'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Mükemmel bir ev sahipliğine imza atan Antalya şehrimiz, milli takım taraftarlığının en coşkulu ve en güzel örneklerinden birisini sergiledi."
    1. 25 Mart 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 22:15
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