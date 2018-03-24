''Yeni formalarımız uğur getirdi'' – Fotomaç – 24 Mart 2018
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    24 Mart 2018, Cumartesi
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    ''Yeni formalarımız uğur getirdi''

    ''Yeni formalarımız uğur getirdi''

    A Milli Futbol Takımı'nın oyuncularından , İrlanda Cumhuriyeti'ni 1-0 yendikleri hazırlık maçında galibiyeti hak ettiklerini söyledi.

    , Antalya Stadı'ndaki karşılaşmanın ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Bizim için çok önemli bir maçtı. 2018'e iyi başlamak istiyorduk. Hocamızla iyi çalışıyoruz. Yeni formalarımız uğur getirdi." diye konuştu.

    Kadroda birçok genç oyuncunun bulunduğunu kaydeden , "İlk yarı, iyi futbol oynadık ama gol atamadık. Rakibi rahat bırakmadık. Top hep bizde kaldı. Galibiyeti hak eden taraf bizdik. Galibiyet bizim için önemli. Milan'daki performansımı milli takımda da göstermek istiyorum." ifadelerini kullandı.

    ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ: "HAZIRLIK MAÇI DA OLSA GALİP GELMEK İYİDİR"
    Milli futbolcu , aldıkları galibiyetten dolayı mutlu olduğunu ifade etti.

    , "İyi oynayarak Türk halkını sevindirdiysek ne mutlu bize. Hocamız, genç bir kadro oluşturmaya çalışıyor. Çalışmalara devam edeceğiz. Hazırlık maçı da olsa galip gelmek iyidir. Çok fazla sıkıntı çekmiyoruz. Hocamızın dediklerini yapmaya çalışıyoruz, iyi sonuçlar alıyoruz. Her şey güzel." değerlendirmesinde bulundu.

    Karşılaşmanın tek golünü atan ise basın mensuplarının ısrarlı sorularını, "Moralim bozuk, yanlış bir şey söylerim." diyerek geri çevirdi.

    1. 24 Mart 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 08:18
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