Umut Bozok: Kalbimdeki takım Galatasaray
Fransa Ligue 2 ekiplerinden Nimes Olympique'te forma giyen 21 yaşındaki Umut Bozok, bu sezon 3 kez hat-trick yapma başarısı gösterdi.
Maç sonrası açıklamalarda bulunan Umut, kalbindeki takımın Galatasaray olduğunu söyledi ve şöyle devam etti:
Ben bir yarışçıyım. Bugün Ümit Milli Takım'la Avrupa Şampiyonası için eleme maçları oynuyoruz. Çok iyi gitmiyor, bizim için biraz zor olacak. Ama her zaman inancımız var. Amaç A Milli Takım'ın kapısını çalmak. Ben Fransa Milli Takımı için de kapılarımı kapatmıyorum. Fransız'ım, 21 yaşındayım. Bana düşen çok çalışmak.
"Kalbimdeki takım Galatasaray"
Genç yıldız gönlündeki takımın sorulması üzerine ise şu yanıtı verdi:
Dünyada, kalbimdeki kulüp Galatasaray. Bu normal. Fransa'da ise gençlerle yaptıklarından dolayı Olympique Lyon'a bayılıyorum.
- 20 Mart 2018, Salı
- Güncelleme: 19:48
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FETÖ'nün oyunu
Toplam 16
Yorum
FB AZİZ BAŞKAN SANA SAYGIMIZ SONSUZ AMA ARTIK BİRAZ KENDNE SAYGIN VARSA. YETER ARTIK DE ÇEKİL.BAŞKANLIĞIN YETER. BİRDE HER ŞEYE BAHANE BULMA.
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Beşiktaş liderliğe hasret kaldı
Toplam 2
Yorum
liderlik önemli olan sadece 34. haftada lider olmak,,,
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PFDK sevkleri açıklandı! Aziz Yıldırım ve Aykut Kocaman...
Toplam 1
Yorum
ercment valbuena geldiginde, tam istedigim oyuncu sistemime uygun dedin, ama onuda 70den sonra oyuna aliyosun.
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