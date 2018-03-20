Umut Bozok: Kalbimdeki takım Galatasaray

Maç sonrası açıklamalarda bulunan Umut, kalbindeki takımın Galatasaray olduğunu söyledi ve şöyle devam etti:

Ben bir yarışçıyım. Bugün Ümit Milli Takım'la Avrupa Şampiyonası için eleme maçları oynuyoruz. Çok iyi gitmiyor, bizim için biraz zor olacak. Ama her zaman inancımız var. Amaç A Milli Takım'ın kapısını çalmak. Ben Fransa Milli Takımı için de kapılarımı kapatmıyorum. Fransız'ım, 21 yaşındayım. Bana düşen çok çalışmak.

"Kalbimdeki takım Galatasaray"

Genç yıldız gönlündeki takımın sorulması üzerine ise şu yanıtı verdi:

Dünyada, kalbimdeki kulüp Galatasaray. Bu normal. Fransa'da ise gençlerle yaptıklarından dolayı Olympique Lyon'a bayılıyorum.