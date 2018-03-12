Karadağ-Türkiye maçının saati belli oldu
A Milli Futbol Takımı'nın, 27 Mart Salı günü Karadağ ile Podgorica'da yapacağı özel maçın saati belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Podgorica Şehir Stadyumu'nda oynanacak müsabaka, TSİ 20.10'da başlayacak.
İki takım, 29 Mayıs 2016 tarihinde özel maçta karşı karşıya gelmiş ve müsabakayı Türkiye 1-0 kazanmıştı.
Milliler, bu karşılaşma öncesinde 23 Mart Cuma günü de saat 20.30'da İrlanda Cumhuriyeti'ni Antalya Stadyumu'nda ağırlayacak.
- 12 Mart 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 13:27
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Giuliano ve Talisca için kritik gün!
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TalisCAN Talisca isabetli pas atmasini bilse çoktan Brezilya milli takim'in 10 numarasi olurdu Countinho'nun yaninda. Simdi ancak yedek olur..
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Giuliano ve Talisca için kritik gün!
Toplam 4
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Toplam 21
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Renkli.. Allah'dan kork Allah'dan...
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