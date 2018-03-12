Karadağ-Türkiye maçının saati belli oldu – Fotomaç – 12 Mart 2018
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    12 Mart 2018, Pazartesi
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    Karadağ-Türkiye maçının saati belli oldu

    Karadağ-Türkiye maçının saati belli oldu

    A Milli Futbol Takımı'nın, 27 Mart Salı günü Karadağ ile Podgorica'da yapacağı özel maçın saati belli oldu.

    yapılan açıklamaya göre, Podgorica Şehir Stadyumu'nda oynanacak müsabaka, TSİ 20.10'da başlayacak.

    İki takım, 29 Mayıs 2016 tarihinde özel maçta karşı karşıya gelmiş ve müsabakayı Türkiye 1-0 kazanmıştı.

    Milliler, bu karşılaşma öncesinde 23 Mart Cuma günü de saat 20.30'da İrlanda Cumhuriyeti'ni Stadyumu'nda ağırlayacak.

    1. 12 Mart 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 13:27
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