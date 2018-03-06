Bosna Hersek Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, 11 Ekim'de Türkiye, 18 Kasım'da da İspanya ile özel maç yapılacağı ifade edildi. Açıklamada, her iki özel maçın da deplasmanda oynanacağı belirtilirken, maçların oynanacağı stat ve saatlerin daha sonra belirleneceği kaydedildi.

Öte yandan, Bosna Hersek'in 23 Mart'ta Bulgaristan ve 27 Mart'ta Senegal ile oynayacağı özel maçların aday kadrosunun da Milli Takım Teknik Direktörü Robert Prosinecki tarafından 12 Mart Pazartesi günü açıklanacağı belirtildi.

Rusya'daki 2018 FIFA Dünya Kupası'na katılamayan Bosna Hersek, mayıs ayında Karadağ, haziran ayında da Güney Kore ile özel maçlar yapacak.