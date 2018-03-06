Türkiye, Bosna Hersek ile karşılaşacak – Fotomaç – 06 Mart 2018
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    06 Mart 2018, Salı
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    , ile karşılaşacak

    <a href="/index/turkiye?id=14b41a69-5b12-49c6-b6c5-32870ff30d0f" class="" rel="tag">Türkiye</a>, <a href="/index/bosna-hersek?id=f5fc9591-6e96-4d95-a836-644e15f5409f" class="" rel="tag">Bosna Hersek</a> ile karşılaşacak

    Milli Futbol Takımı, 11 Ekim'de ile özel maçta karşı karşıya gelecek.

    Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, 11 Ekim'de , 18 Kasım'da da İspanya ile özel maç yapılacağı ifade edildi. Açıklamada, her iki özel maçın da deplasmanda oynanacağı belirtilirken, maçların oynanacağı stat ve saatlerin daha sonra belirleneceği kaydedildi.

    Öte yandan, 'in 23 Mart'ta Bulgaristan ve 27 Mart'ta Senegal ile oynayacağı özel maçların aday kadrosunun da Milli Takım Teknik Direktörü Robert Prosinecki tarafından 12 Mart Pazartesi günü açıklanacağı belirtildi.

    Rusya'daki 2018 FIFA 'na katılamayan Bosna Hersek, mayıs ayında Karadağ, haziran ayında da Güney Kore ile özel maçlar yapacak.

    1. 06 Mart 2018, Salı
    2. Güncelleme: 16:58
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