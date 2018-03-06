Türkiye, Bosna Hersek ile karşılaşacak
Türkiye Milli Futbol Takımı, 11 Ekim'de Bosna Hersek ile özel maçta karşı karşıya gelecek.
Bosna Hersek Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, 11 Ekim'de Türkiye, 18 Kasım'da da İspanya ile özel maç yapılacağı ifade edildi. Açıklamada, her iki özel maçın da deplasmanda oynanacağı belirtilirken, maçların oynanacağı stat ve saatlerin daha sonra belirleneceği kaydedildi.
Öte yandan, Bosna Hersek'in 23 Mart'ta Bulgaristan ve 27 Mart'ta Senegal ile oynayacağı özel maçların aday kadrosunun da Milli Takım Teknik Direktörü Robert Prosinecki tarafından 12 Mart Pazartesi günü açıklanacağı belirtildi.
Rusya'daki 2018 FIFA Dünya Kupası'na katılamayan Bosna Hersek, mayıs ayında Karadağ, haziran ayında da Güney Kore ile özel maçlar yapacak.
- 06 Mart 2018, Salı
- Güncelleme: 16:58
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Toplam 1
Yorum
abc en az 3, bilemedin 2 maca iner. bjk li degilim ama canerin ne sucu vardi 6 mac verdiniz, ki Q7ninki fiili.canerinki sözlü
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Eljif Elmas'ı yakan hareket! Kadro dışı...
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Yorum
AKDENİZ AYKUTUN GÜCÜ ANCAK BUNA YETER
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Yıldız futbolcu derbide yok! Sakatlık depremi...
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Yorum
halo fener maçı olunca tam kadro çıkarsınız..gs veya bjk maçlarında ya sakatlık ya da cezalı oluyonuz.bu kafa ile şampiyonluk zor size
Türkiye, Bosna Hersek ile karşılaşacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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