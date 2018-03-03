İrlanda biletleri – Fotomaç – 03 Mart 2018
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    03 Mart 2018, Cumartesi
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    biletleri

    <a href="/index/irlanda?id=a7ea7219-c16c-4b3d-9674-7dd47e885528" class="" rel="tag">İrlanda</a> biletleri
    A Milli Takımı'nın, ile 23 Mart Cuma günü 'da yapacağı özel maçın genel bilet satışı başladı. Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak karşılaşmanın biletleri internet üzerinden 10, 15 ve 30 lira olarak satışa sunuldu.
    1. 03 Mart 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 21:53
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