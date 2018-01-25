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    25 Ocak 2018, Perşembe
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    İşte A Milli Takım'ın UEFA Uluslar Ligi'ndeki rakipleri

    İşte A Milli Takım'ın UEFA Uluslar Ligi'ndeki rakipleri

    İsviçre’nin Lozan kentindeki kura çekiminde Türkiye A , B Ligi 2. Grup’ta Rusya ve İsveç ile eşleşti. İlk maçlar 6-8 Eylül’de oynanacak

    UEFA'nın A Milli Takım düzeyindeki yeni turnuvası UEFA Uluslar Ligi'nin kura çekimi dün İsviçre'nin Lozan kentinde yapıldı. Eski Milli futbolcu Smicer'in çektiği kura sonucu A ; UEFA Uluslar Ligi'nde İsveç ve Rusya ile birlikte B Ligi 2. Grup'ta yer aldı.

    SwissTech Kongre Merkezi'ndeki kura çekimine Türkiye Futbol Federasyonu adına Başkan Yıldırım Demirören, 1. Başkanvekili ve UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yardımcı, Başkanvekili Ali Dürüst, Yönetim Kurulu Üyesi Alaattin Aykaç, Genel Sekreter Kadir Kardaş ve A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu katıldı.





    2020 Finalleri'nin yolu
    UEFA Uluslar Ligi, Milli takımların özel maç sayısının azaltılmasını sağlamayı amaçlıyor. Ülkelere denk rakipleriyle daha fazla resmi maç yapma olanağı tanıyan UEFA Uluslar Ligi, aynı zamanda 2020 Avrupa Şampiyonası Finalleri'ne katılmak için alternatif bir yol teşkil edecek. Rakibimiz İsveç, B Ligi'nden 2018 FIFA Dünya Kupası'na katılan tek ülke olurken, diğer rakibimiz Rusya da Dünya Kupası'nı ev sahibi olarak organize ediyor.

    UEFA B Ligi Statüsü
    B Ligi'ndeki 12 ülke, 3'er takımlı 4 gruba ayrılacak. Gruplarında lider olan 4 ülke, A Ligi'ne yükselecek. Grup sonuncusu 4 ülke ise 2020'de oynanacak bir sonraki turnuva için C Ligi'ne düşecek. B Ligi'nde en çok puanı olan ve UEFA EURO 2020'ye katılamayan 4 ülke ise Mart 2020'de Avrupa Futbol Şampiyonası finalleri'ne gidecek bir takımı belirlemek için Play-Off oynayacak. Takımlar içeride ve dışarıda rakipleriyle iki kez oynayacak.

    1. 25 Ocak 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 22:32
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