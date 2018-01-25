İşte A Milli Takım'ın UEFA Uluslar Ligi'ndeki rakipleri
İsviçre’nin Lozan kentindeki kura çekiminde Türkiye A Milli Takımımız, B Ligi 2. Grup’ta Rusya ve İsveç ile eşleşti. İlk maçlar 6-8 Eylül’de oynanacak
UEFA'nın A Milli Takım düzeyindeki yeni turnuvası UEFA Uluslar Ligi'nin kura çekimi dün İsviçre'nin Lozan kentinde yapıldı. Eski Milli futbolcu Smicer'in çektiği kura sonucu A Milli Takımımız; UEFA Uluslar Ligi'nde İsveç ve Rusya ile birlikte B Ligi 2. Grup'ta yer aldı.
SwissTech Kongre Merkezi'ndeki kura çekimine Türkiye Futbol Federasyonu adına Başkan Yıldırım Demirören, 1. Başkanvekili ve UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yardımcı, Başkanvekili Ali Dürüst, Yönetim Kurulu Üyesi Alaattin Aykaç, Genel Sekreter Kadir Kardaş ve A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu katıldı.
2020 Finalleri'nin yolu
UEFA Uluslar Ligi, Milli takımların özel maç sayısının azaltılmasını sağlamayı amaçlıyor. Ülkelere denk rakipleriyle daha fazla resmi maç yapma olanağı tanıyan UEFA Uluslar Ligi, aynı zamanda 2020 Avrupa Şampiyonası Finalleri'ne katılmak için alternatif bir yol teşkil edecek. Rakibimiz İsveç, B Ligi'nden 2018 FIFA Dünya Kupası'na katılan tek ülke olurken, diğer rakibimiz Rusya da Dünya Kupası'nı ev sahibi olarak organize ediyor.
UEFA B Ligi Statüsü
B Ligi'ndeki 12 ülke, 3'er takımlı 4 gruba ayrılacak. Gruplarında lider olan 4 ülke, A Ligi'ne yükselecek. Grup sonuncusu 4 ülke ise 2020'de oynanacak bir sonraki turnuva için C Ligi'ne düşecek. B Ligi'nde en çok puanı olan ve UEFA EURO 2020'ye katılamayan 4 ülke ise Mart 2020'de Avrupa Futbol Şampiyonası finalleri'ne gidecek bir takımı belirlemek için Play-Off oynayacak. Takımlar içeride ve dışarıda rakipleriyle iki kez oynayacak.
SwissTech Kongre Merkezi'ndeki kura çekimine Türkiye Futbol Federasyonu adına Başkan Yıldırım Demirören, 1. Başkanvekili ve UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yardımcı, Başkanvekili Ali Dürüst, Yönetim Kurulu Üyesi Alaattin Aykaç, Genel Sekreter Kadir Kardaş ve A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu katıldı.
2020 Finalleri'nin yolu
UEFA Uluslar Ligi, Milli takımların özel maç sayısının azaltılmasını sağlamayı amaçlıyor. Ülkelere denk rakipleriyle daha fazla resmi maç yapma olanağı tanıyan UEFA Uluslar Ligi, aynı zamanda 2020 Avrupa Şampiyonası Finalleri'ne katılmak için alternatif bir yol teşkil edecek. Rakibimiz İsveç, B Ligi'nden 2018 FIFA Dünya Kupası'na katılan tek ülke olurken, diğer rakibimiz Rusya da Dünya Kupası'nı ev sahibi olarak organize ediyor.
UEFA B Ligi Statüsü
B Ligi'ndeki 12 ülke, 3'er takımlı 4 gruba ayrılacak. Gruplarında lider olan 4 ülke, A Ligi'ne yükselecek. Grup sonuncusu 4 ülke ise 2020'de oynanacak bir sonraki turnuva için C Ligi'ne düşecek. B Ligi'nde en çok puanı olan ve UEFA EURO 2020'ye katılamayan 4 ülke ise Mart 2020'de Avrupa Futbol Şampiyonası finalleri'ne gidecek bir takımı belirlemek için Play-Off oynayacak. Takımlar içeride ve dışarıda rakipleriyle iki kez oynayacak.
- 25 Ocak 2018, Perşembe
- Güncelleme: 22:32
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Van Persie 14 yıl sonra Feyenoord forması giydi
Toplam 1
Yorum
fb helal rvp kafası çalışıyo adamın
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UEFA Uluslar Ligi: İşte Türkiye'nin rakipleri!
Toplam 6
Yorum
Davut Cok guclu bir gruba dustuk ! Herhalde C-ligine duseriz !!
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Akbaba zirvesi
Toplam 6
Yorum
POYRAZ Oldu olacak FB nin tapusunu ver Aziz .
İşte A Milli Takım'ın UEFA Uluslar Ligi'ndeki rakipleri haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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