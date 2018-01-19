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    19 Ocak 2018, Cuma
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    2024 seferi başlıyor

    2024 seferi başlıyor

    ’nin düzenlemek için aday olduğu ’nın logo ve sloganı bugün tanıtılacak

    Türkiye 'nin ev sahipliğine aday olduğu 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) için logo ve slogan tanıtım toplantısı, bugün İstanbul'da düzenlenecek. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan () yapılan açıklamada, Türkiye'nin adaylık çalışmalarını tüm hızıyla sürdürdüğü EURO 2024 için hazırlanan logo ve sloganın, Riva'da bulanan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilecek toplantıda tanıtılacağı bildirildi. Toplantıda Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, TFF Başkanı Yıldırım Demirören, yönetim kurulu üyeleri ve A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu'nun da yer alacağı ifade edildi.
    1. 19 Ocak 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 00:11
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