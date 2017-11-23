Türkiye 9 basamak geriledi
Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) dünya sıralamasında Türkiye Milli Takımı, 9 basamak düşerek 42. sırada yer aldı.
FIFA'nın internet sitesinden açıklanan kasım ayı dünya sıralamasına göre geçen ay 807 puanla 33. sırada bulunan A Milli Futbol Takımı, 735 puanla 42'nciliğe geriledi.
Dünya Kupası'nın son şampiyonu Almanya, sıralamada zirvedeki yerini korudu. Almanya'nın ardından sıralanan Brezilya, Portekiz, Arjantin ve Belçika'nın da yerleri değişmedi.
Bir sonraki FIFA dünya sıralaması, 21 Aralık'ta açıklanacak.
Sıralamada ilk 10'a giren ülkeler şöyle:
|Sıra
|Takımlar
|Puan
|Değişim
|1
|Almanya
|1602
|-
|2
|Brezilya
|1483
|-
|3
|Portekiz
|1358
|-
|4
|Arjantin
|1348
|-
|5
|Belçika
|1325
|-
|6
|İspanya
|1231
|+2
|7
|Polonya
|1209
|-1
|8
|İsviçre
|1190
|+3
|9
|Fransa
|1183
|-2
|10
|Şili
|1162
|-1
- 23 Kasım 2017, Perşembe
- Güncelleme: 14:34
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6 kilo et yediler!
Toplam 8
Yorum
karakartal Fazlasıyla hakettiler dinlenmeyi
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Beşiktaş'ta Leipzig maçı alarmı
Toplam 2
Yorum
BJK Beşiktaş için grubun bence en zor deplasman maçı olacak, beraberlik iyi sonuç olur mağlubiyet almadan gruptan çıkmış olur.
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Bedelsiz başarı!
Toplam 9
Yorum
BEŞİKTAŞ helal kardeşim lafı gediğine oturttun ! bize söyleyecek bir şey yok bu bukalemunlar renkten renge giriyor cl maçlarında KUDURUN KUDURUN !
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