Sizce Ay-Yıldızlılar sahaya eski formalarla çıkmalı mı?

Milli takımın şu an giydiği formaların çok eleştirilmesinin hatırlatılması üzerine Cumhurbaşkanı, "Takdir benim değil. Takdir TFF'de. Şimdi bir de sponsor var. Klasik olarak geçmişteki formalarımızın hakikaten çok daha farklıydı. Brezilya da yeni yeni değiştirmeye başladı. O da değiştirmiyordu. Biz yine de oralara takılmaktan çok, bunlar çok çok farklı (eski formaları gösteriyor), TFF'nin özellikle tercihi kendine ait" dedi.





LUCESCU ARNAVUTLUK MAÇI ÖNCESİ 'RUH' DEMİŞTİ

Mircea Lucescu da Arnavutluk maçı öncesi yaptığı basın toplantısında milli coşkunun tekrar oluşturulması yönündeki bir soru üzerine şu ifadeleri kullanmıştı:

"Hepimizin bu ekip ruhunun tekrar ortaya çıkarılması için gayret etmesi gerekiyor. Bu konuda Galatasaray ve Beşiktaş'ta bayağı başarılı oldum. Galatasaray'da 8 oyuncum milli takımda oynuyordu. Bu tip bir ruh istiyorum. Bunu tekrardan inşa etmek lazım. Buna uymayan olursa yeni oyuncular gelecektir. Onların hem bilgi hem de becerilerini uluslararası alana çekeceğiz. Ondan sonra yeniden güven aşılayarak, iyi bir yere getireceğiz."





MİLLİ TAKIM RUHU VE EKİP RUHU İÇİN MİLLİ FORMALARDAN BAŞLANABİLİR Mİ?

Peki siz ne düşünüyorsunuz A Milli Takımımızın aldığı başarısız sonuçlardan sonra herkesin ortak görüş olarak belirttiği 'Milli ruh' için önce formalardan başlanabilir mi?