Atila Turan beğenildi
İlk kez A Milli Takım formasını giyen Atila Turan, diğer isimlerin tel tel döküldüğü Romanya karşılaşmasındaki performansıyla göz doldurdu.
Milliler Antalya'ya geldi
Milliler, pazartesi günü oynanacak Arnavutluk karşılaşması için Antalya'ya geldi. Ay-yıldızlı kafile CIP salonundan çıkarak konaklayacağı otele hareket etti. Oyuncular dünü idman yapmadan geçirdi.
Harun inanıyor
Romanya maçında kaleyi koruyan Harun Tekin, Türk Milli Takımı'nın gelecek döneme damga vuracak potansiyeli olduğunu söyledi. 28 yaşındaki eldiven "Takımda kendisi ispat etmiş birçok tecrübeli isim var. Alttan da oldukça yetenekli genç kardeşlerimiz geliyor. Türk Milli Takımı'nın geleceği parlak" ifadelerini kullandı.
Kenan izinli
MİLLİ Takımın Antalya'ya gelen kafilesinde Kenan Karaman yer almadı. 23 yaşındaki oyuncunun evlilik işlemleri için 1 günlük izin aldığı öğrenildi. Kenan'ın bugünkü antrenmanda yerini alması bekleniyor.
- 11 Kasım 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 00:04
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Arda Turan'a 1.5 milyon Euro!
Toplam 28
Yorum
metinn oynarsa haklisin ligide sallar ama birde amasi var adam barcadan cok ist da gece kluplerinde eglencelerde boy göstermekte bence tutmaz
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"Fenerbahçe maçında hakeme söylediklerimden dolayı üzgünüm"
Toplam 11
Yorum
Haydar Sıkıntı yok sana sövmek serbest... Zira arkanı kollayan çok insan var. Görüntüler silindi, herkese veryansın eden yorumcular oluversin dedi
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Torun sevinci yaşadı
Toplam 1
Yorum
ismail mükemmel insan tam bir anadolu çocuğu Allah selametlik versin
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