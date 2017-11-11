Atila Turan beğenildi

İlk kez A Milli Takım formasını giyen Atila Turan, diğer isimlerin tel tel döküldüğü Romanya karşılaşmasındaki performansıyla göz doldurdu.

Kayserispor'da bu sezon çıkış yakalayarak teknik direktör Mircea Lucescu'nun dikkatini çeken 25 yaşındaki sol bek, Cluj'daki maçta ayakta kalan 1-2 futbolcudan biri oldu.



Milliler Antalya'ya geldi

Milliler, pazartesi günü oynanacak Arnavutluk karşılaşması için Antalya'ya geldi. Ay-yıldızlı kafile CIP salonundan çıkarak konaklayacağı otele hareket etti. Oyuncular dünü idman yapmadan geçirdi.



Harun inanıyor

Romanya maçında kaleyi koruyan Harun Tekin, Türk Milli Takımı'nın gelecek döneme damga vuracak potansiyeli olduğunu söyledi. 28 yaşındaki eldiven "Takımda kendisi ispat etmiş birçok tecrübeli isim var. Alttan da oldukça yetenekli genç kardeşlerimiz geliyor. Türk Milli Takımı'nın geleceği parlak" ifadelerini kullandı.



Kenan izinli

MİLLİ Takımın Antalya'ya gelen kafilesinde Kenan Karaman yer almadı. 23 yaşındaki oyuncunun evlilik işlemleri için 1 günlük izin aldığı öğrenildi. Kenan'ın bugünkü antrenmanda yerini alması bekleniyor.