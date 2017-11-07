Milli maça geniş güvenlik önlemi

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Antalya Şubesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali Yardımcısı Canan Hançer Baştürk başkanlığında valilik toplantı salonunda bir araya gelen Antalya İl Spor Güvenlik Kurulu alınacak tedbirleri görüştü. Spor Güvenlik Kurulu, Antalya Stadı'nda oynanacak Türkiye-Arnavutluk maçında bin 200 polis ve 825 özel güvenliğin görev yapmasına karar verdi. Kurul ayrıca, 26 Kasım'da Antalyaspor-Fenerbahçe arasında Antalya Stadı'nda oynanacak Süper Lig maçında bin 750 genel güvenlik görevlisinin bulundurulmasını kararlaştırdı.