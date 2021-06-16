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Son dakika transfer haberi: -Mbombo'nun opsiyonunu kullanmayacak

Son dakika transfer haberleri... , takımlarından 'ten kiraladığı 25 yaşındaki defans oyuncusu -Mbombo'nun satın alma opsiyonunu kullanmayacağını açıkladı.

Medipol Başakşehir Haberleri Giriş Tarihi: 16 Haziran 2021 Çarşamba 13:19
Son dakika transfer haberi: Başakşehir Boli Bolingoli-Mbombo'nun opsiyonunu kullanmayacak

ekibi , kulübü 'ten kiralanan 25 yaşındaki Belçikalı defans oyuncusu -Mbombo ile yollarını ayırdı.

Başakşehir'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Turuncu-lacivertli formamız altında bir sezon boyunca başarıyla oynayan Boli Bolingoli-Mbombo'nun sözleşmesi sona ermiştir. Kulübümüz, ile yapılan kiralama sözleşmesindeki satın alma opsiyonunu kullanmama kararı almıştır. Boli Bolingoli-Mbombo'ya kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz.

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