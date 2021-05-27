Son dakika spor haberi: Diego Costa için bomba transfer planı! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Spor Toto Süper Lig'de sezonun tamamlanmasıyla birlikte transfer hareketliliği iyiden iyiye hız kazanmış durumda...
Spor Toto Süper Lig'de sezonun tamamlanmasıyla birlikte transfer hareketliliği iyiden iyiye hız kazanmış durumda...
Yaz dönemi transfer sezonu tarihleri için TFF henüz resmi açıklama yapmadı. Ancak, geçtiğimiz yıllarda uygulanan takvim dikkate alınırsa 1 Temmuz tarihinde sezonun açılması öngörülüyor.
Hal böyle olunca özellikle Süper Lig'in devleri için birçok dünya yıldızı yazılıp çizilirken, geçtiğimiz transfer sezonlarında da Süper Lig'e transfer olacağı konuşulan hatta ismi sık sık Galatasaray ve Fenerbahçe ile anılan Diego Costa için flaş bir iddia ortaya atıldı.
Sabah'ın haberine göre; Sezonun büyük bölümünü küme düşme mücadelesi vererek tamamlayan Başakşehir, yeni sezona iddialı girmeye hazırlanıyor.
Teknik direktör Aykut Kocaman ile yola devam edecek olan Boz Baykuşlar, çok ses getirecek bir transferle tüm kulüplere "Yeniden ayağa kalktık" mesajı verecek. Turuncu-lacivertlilerin bomba planı hazır...
Kulüp dünyaca ünlü santrfor Diego Costa ile temas halinde... Brezilya asıllı İspanyol golcünün temsilcileriyle ilk temas kuruldu ve oyuncunun şartları hakkında bilgi alındı.
Başakşehir, bu transfer için gözünü kararttı. Maliyeti yüksek olsa da Diego Costa için tüm şartlar zorlanacak.
Diego Costa şu anda serbest oyuncu statüsünde. 33 yaşındaki oyuncu henüz kariyerinde atacağı yeni adımın kararını vermedi.
Medipol Başakşehir, Diego Costa için en ciddi adaylardan biri...
.