Son dakika spor haberi: Diego Costa için bomba transfer planı! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Yaz dönemi transfer sezonu tarihleri için TFF henüz resmi açıklama yapmadı. Ancak, geçtiğimiz yıllarda uygulanan takvim dikkate alınırsa 1 Temmuz tarihinde sezonun açılması öngörülüyor.

Hal böyle olunca özellikle Süper Lig'in devleri için birçok dünya yıldızı yazılıp çizilirken, geçtiğimiz transfer sezonlarında da Süper Lig'e transfer olacağı konuşulan hatta ismi sık sık Galatasaray ve Fenerbahçe ile anılan Diego Costa için flaş bir iddia ortaya atıldı.