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Son dakika spor haberi: için bomba transfer planı! ve ...

Son dakika spor haberi... Spor Toto 'de perdenin kapanmasıyla kulüpler yeni sezon hazırlıkları için kolları sıvamış durumda. Süper Lig için birçok dünya yıldızının ismi yazılıp çizilirken, daha önce ve 'ın listesinde bulunan bir isim için flaş bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar...

Medipol Başakşehir Haberleri Giriş Tarihi: 27 Mayıs 2021 Perşembe 18:36
Son dakika spor haberi: Diego Costa için bomba transfer planı! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Spor Toto 'de sezonun tamamlanmasıyla birlikte transfer hareketliliği iyiden iyiye hız kazanmış durumda...

Son dakika spor haberi: Diego Costa için bomba transfer planı! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Yaz dönemi transfer sezonu tarihleri için TFF henüz resmi açıklama yapmadı. Ancak, geçtiğimiz yıllarda uygulanan takvim dikkate alınırsa 1 Temmuz tarihinde sezonun açılması öngörülüyor.

Son dakika spor haberi: Diego Costa için bomba transfer planı! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Hal böyle olunca özellikle 'in devleri için birçok dünya yıldızı yazılıp çizilirken, geçtiğimiz transfer sezonlarında da Süper Lig'e transfer olacağı konuşulan hatta ismi sık sık ve ile anılan için flaş bir iddia ortaya atıldı.

Son dakika spor haberi: Diego Costa için bomba transfer planı! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Sabah'ın haberine göre; Sezonun büyük bölümünü küme düşme mücadelesi vererek tamamlayan Başakşehir, yeni sezona iddialı girmeye hazırlanıyor.

Son dakika spor haberi: Diego Costa için bomba transfer planı! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Teknik direktör Aykut Kocaman ile yola devam edecek olan Boz Baykuşlar, çok ses getirecek bir transferle tüm kulüplere "Yeniden ayağa kalktık" mesajı verecek. Turuncu-lacivertlilerin bomba planı hazır...

Son dakika spor haberi: Diego Costa için bomba transfer planı! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Kulüp dünyaca ünlü santrfor ile temas halinde... Brezilya asıllı İspanyol golcünün temsilcileriyle ilk temas kuruldu ve oyuncunun şartları hakkında bilgi alındı.

Son dakika spor haberi: Diego Costa için bomba transfer planı! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Başakşehir, bu transfer için gözünü kararttı. Maliyeti yüksek olsa da için tüm şartlar zorlanacak.

Son dakika spor haberi: Diego Costa için bomba transfer planı! Fenerbahçe ve Galatasaray...

şu anda serbest oyuncu statüsünde. 33 yaşındaki oyuncu henüz kariyerinde atacağı yeni adımın kararını vermedi.

Son dakika spor haberi: Diego Costa için bomba transfer planı! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Medipol Başakşehir, için en ciddi adaylardan biri...

Son dakika spor haberi: Diego Costa için bomba transfer planı! Fenerbahçe ve Galatasaray...

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