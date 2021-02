Aykut Kocaman: Son pişmanlık fayda etmez

Süper Lig'in 25. haftasında Medipol Başakşehir, deplasmanda Göztepe'ye 2-1 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Aykut Kocaman müsabakayı değerlendirdi.



Aykut Kocaman, Irak'ın kuzeyinde Pençe-Kartal 2 harekat bölgesinde şehit olanlara Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi. İki takımında galibiyete ihtiyacı olan bir karşılaşma olduğunu belirten Kocaman, Göztepe deplasmanından alabilecekleri en kötü 1 puanın kendilerini yavaş yavaş puan toplayan ve üst sıralara doğru tırmanmaya teşvik edebileceğini söyledi. Kocaman, "Maçın sonunda davranış biçimlerine bakıldığı zaman gerçek anlamda bunu isteyen ve hak eden takım Göztepe oldu. Buna uygun davranış sergilediler. Biz ilk yarıda özellikle, maçı kaybettiğimiz dönem ilk yarıydı. Son derece kritik bir maç olmasına rağmen bir türlü oyunun içine gerçekten yüksek şiddette enerjiyle katılamadık. Göztepeli oyuncular hemen hemen her pozisyonda bizden bir adım öndeydiler. Dolayısıyla bu oyunun en başlıca etkeni önce yüksek şiddetli enerji üretmektir, o zaman kendi organizasyonunuzu sahaya yansıtıyorsunuz. Bizim en büyük problemimiz ilk yarıda özellikle neredeyse temas etmeden oynama gayreti aslında gafleti içinde olmamızdı. Diğer taraftan Göztepe kendi durumlarına uygun şekilde yüksek enerjiyle bir oyun ortaya koydu" dedi.



KOCAMAN'DAN PENALTI YORUMU

İkinci yarıda topu kullanmaya başladıklarını ancak ciddi şekilde pozisyona giremediklerini söyleyen Kocaman, "İkinci yarıda biraz işler değişti, durumun farkına vardık ama geç kalmıştık. Geç kalmışlığımızı biraz daha öteleyen şeylerden bir tanesi de bence çok ucuz bir penaltı oldu. Temas olmadan bir penaltı verdi hakem. Bu penaltıya VAR'ın müdahale etmemesi de enteresan, temas gözükmüyor. Epureanu, Jahovic'in önünde ayağını çekiyor. Jahovic daha hamle gelmeden kendisini aşağıya doğru bırakıyor. Maçı gerçekten isteyen taraf kazandı" ifadelerini kullandı.



"BAŞAKŞEHİR TAKIMI GERÇEKLERLE YÜZLEŞMEK ZORUNDA"

Basın mensuplarının sorusu üzerine şampiyonluk yaşamış bir takımın küme düşme hattında yer almasının çok fazla rastlanan bir şey olmadığını belirten Kocaman, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu çok rastlanan bir şey değil hem Başakşehir'in kurguladığı düzen için de pek uygun durmuyor. Gerekçeleri var doğal olarak. Hiçbir şey nedensiz değil ana gerekçenin ben biraz hala bütün grubumuzda sadece oyuncu grubumuzda değil hala hem şampiyon olmanın hem de Şampiyonlar Ligi'nde oluşturulan ortamın ciddi bir etkisi olduğunu düşünüyorum. 'Bize bir şey olmaz, biz iyiyiz' duygusu gayet iyidir, 'biz yenilmeyiz, biz kazanırız' duygusu gayet iyidir, ancak her şeyde olduğu gibi burada da ölçü çok önemli. İlaçla zehiri birbirinden ayrın şey dozuymuş. Bizim sanki dozumuz nasıl olsa bize bir şey olmaz duygusu biraz daha artmış şekilde gözüyor. Bunun bir sonraki safhası büyük bir çöküntü oluyor. Şu andaki genel durum yapılabilirlik kalitesinin zihinsel olarak biraz daha aşağıya çekilmiş olması. Başakşehir takımı, şu andan itibaren gerçeklerle yüzleşmek zorunda. Bu ligde olmaz olmaz, iki sezon evvel ligin en köklü takımlarından bir tanesi Fenerbahçe, son Sivas maçıyla durumu değiştirme şansı buldu sona doğru. Her şeyin olabileceği ligde gerçekçi, ayakları yere basan bir hale gelmemiz gerekiyor hepimizin. Yoksa öbür türlü son pişmanlık fayda etmez, ligde her şey olabilir"