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'in eski yıldızı 'dan Türkiye'den Hollanda'ya gitmesi sonrası itiraf: Pişmanım!

'in eski yıldızlarından , turuncu mavililerle yollarını ayırmasının ardından ülkesi Hollanda'ya dönmüş ve 'e transfer olmuştu. Yıldız futbolcu yaptığı açıklamada Türkiye'de ve Hollanda'da yaşadığı hayatı kıyaslarken, döndüğü için pişman olduğunu dile getirdi. İşte o sözler...

Medipol Başakşehir Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ocak 2021 Cuma 18:08
Başakşehir'in eski yıldızı Elia'dan Türkiye'den Hollanda'ya gitmesi sonrası itiraf: Pişmanım!

'den ayrılarak Hollanda'nın yolunu tutan Eljero , geri dönüşünde aradığını bulamadı. Elia, Eredivisie'ye formasıyla geri döndü.

Hollanda medyasında konuşan 33 yaşındaki oyuncu Türkiye'de yaşadıklarından da bahsetti.

"HERKES BANA KIZGIN"

açıklamasında; "Hollanda'ya geri döndüğüm için pişmanım. Utrecht'e geldiğim için değil, Hollanda'ya geldiğim için pişmanım. Böyle yazabilirsiniz. Türkiye'de 3 yıl boyunca bir sürü dırdır ve sıkıntı yaşadım. Üstelik Türkiye'nin aksine burada bana büyüteçle bakılıyor. Her şeyimi inceliyorlar. Arabalarım, saatlerim, görünüşüm ve yaşam tarzımla uğraşıyorlar. İnsanlar sürekli bana kızgın. Belki kıskandıkları içindir." dedi.

"BANA KAVGA ARADIĞIMI SÖYLEDİLER"

Elia, daha önce Utrecht forması giydiği maçta kale arkasındaki kameramanla "Neden sürekli beni çekiyorsun?" tarışmasına girmişti.

Yaşananları anlatan Elia, "Kameramana sürekli beni takip etmesi için direktif alıp almadığını sordum. FOX Sports'tan biri bana kavga aradığımı söyledi. Futbolcular tabii ki hata yapabilir, ben de yapabilirim ama böyle böyle birçok şeyin olmasına izin veriyoruz." dedi.

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