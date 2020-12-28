Haberler Medipol Başakşehir Başakşehir Martin Skrtel'in ameliyat edildiğini açıkladı

'in ameliyat edildiğini açıkladı

'in 15. haftasında oynanan Kasımoala karşılaşmasında turuncu-lacivertlilerin tecrübeli futbolcusu 'in aşil tendonu kopmuştu. Başakşehir yaptığı açıklamada yıldız ismin ameliyat edildiğini duyurdu.

Medipol Başakşehir Haberleri Giriş Tarihi: 28 Aralık 2020 Pazartesi 21:40
Başakşehir Martin Skrtel'in ameliyat edildiğini açıkladı

'in 15. haftasında Medipol , sahasında ile 2-2 berabere kaldı.

Medipol Başakşehir'in Slovak savunma oyuncusu , mücadelenin 49. dakikasında sakatlanarak yerini 'a bırakmıştı.

Yıldız futbolcunun daha sonra aşil tendonunun koptuğu açıklanmıştı.

AMELİYAT EDİLDİĞİ AÇIKLANDI

Başakşehir aşil tendonu kopan Martin Skrtel'in ameliyat edildiğini duyurdu. Yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Martin Skrtel, 27.12.2020 tarihinde oynanan Sğüper Lig maçı sırasında meydana gelen aşil tendonu kopması nedeniyle ameliyat edilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunulur." ifadelerini kullandı.

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