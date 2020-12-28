Başakşehir Martin Skrtel'in ameliyat edildiğini açıkladı

Süper Lig'in 15. haftasında Medipol Başakşehir, sahasında Kasımpaşa ile 2-2 berabere kaldı.
Medipol Başakşehir'in Slovak savunma oyuncusu Martin Skrtel, mücadelenin 49. dakikasında sakatlanarak yerini Mehmet Topal'a bırakmıştı.
Yıldız futbolcunun daha sonra aşil tendonunun koptuğu açıklanmıştı.
AMELİYAT EDİLDİĞİ AÇIKLANDI
Başakşehir aşil tendonu kopan Martin Skrtel'in ameliyat edildiğini duyurdu. Yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Martin Skrtel, 27.12.2020 tarihinde oynanan Sğüper Lig maçı sırasında meydana gelen aşil tendonu kopması nedeniyle ameliyat edilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunulur." ifadelerini kullandı.