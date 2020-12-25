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Son dakika: Başakşehirli Rafael'in cezasını kaldırdı!

Son dakika haberi: (), maçında çift sarı kartla oyundan atılan futbolcusu Rafael'in kırmızı kartının iptal edildiğini ve cezasının kaldırıldığını açıkladı. Brezilyalı futbolcunun ihraç sonrası eylemleri nedeniyle yargılanması ise tedbirsiz olarak devam edecek.

Medipol Başakşehir Haberleri Giriş Tarihi: 25 Aralık 2020 Cuma 15:01 Güncelleme Tarihi: 25 Aralık 2020 Cuma 15:05
Son dakika: PFDK Başakşehirli Rafael'in kırmızı kart cezasını kaldırdı!

(), maçında gören futbolcusu Rafael'in cezasının kaldırıldığını açıkladı. Brezilyalı futbolcunun ihraç sonrası eylemleri nedeniyle yargılanması ise tedbirsiz olarak devam edecek.

TFF'nin resmi sitesinden yapılan açıklama şu şekilde:

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK sporcusu RAFAEL PEREIRA DA SILVA hakkında, 23.12.2020 tarihinde Ülker Stadyumu FB Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş. - MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK müsabakasında görmüş olduğu ilk sarı kartın ve 2.sarı kart nedeniyle gördüğü kırmızı kartın ve cezai uygulamalarının kaldırılmasına ilişkin talebinin KABULÜNE,

FDT'nin 86/2. ve 86/3. maddesi uyarınca İLK SARI KART, KIRMIZI KART VE CEZAİ UYGULAMALARININ KALDIRILMASINA, Hukuk Müşavirliği tarafından konulan idari tedbirin KALDIRILMASINA, ihraç sonrası eylemleri nedeniyle yargılamanın tedbirsiz olarak DEVAMINA,

Karar verilmiştir.

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