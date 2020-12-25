Son dakika: PFDK Başakşehirli Rafael'in kırmızı kart cezasını kaldırdı!

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Fenerbahçe maçında kırmızı kart gören Başakşehir futbolcusu Rafael'in cezasının kaldırıldığını açıkladı. Brezilyalı futbolcunun ihraç sonrası eylemleri nedeniyle yargılanması ise tedbirsiz olarak devam edecek.

TFF'nin resmi sitesinden yapılan açıklama şu şekilde:

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK sporcusu RAFAEL PEREIRA DA SILVA hakkında, 23.12.2020 tarihinde Ülker Stadyumu FB Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş. - MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK Süper Lig müsabakasında görmüş olduğu ilk sarı kartın ve 2.sarı kart nedeniyle gördüğü kırmızı kartın ve cezai uygulamalarının kaldırılmasına ilişkin talebinin KABULÜNE,

FDT'nin 86/2. ve 86/3. maddesi uyarınca İLK SARI KART, KIRMIZI KART VE CEZAİ UYGULAMALARININ KALDIRILMASINA, Hukuk Müşavirliği tarafından konulan idari tedbirin KALDIRILMASINA, ihraç sonrası eylemleri nedeniyle yargılamanın tedbirsiz olarak DEVAMINA,

Karar verilmiştir.