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Başakşehir maçının ırkçı hakemi Sebastian Coltescu'dan açıklama geldi!

Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz deplasmanda ile karşı karşıya gelmiş, maçın 4. hakemi 'un yardımcılığını yapan 'ya karşı ırkçı söylemleri önce maçın durmasına daha sonra da ertelenmesine neden olmuştu. Skandal olayın ardından ırkçı hakemden açıklama geldi. İşte o sözler... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Medipol Başakşehir Haberleri Giriş Tarihi: 09 Aralık 2020 Çarşamba 16:10 Güncelleme Tarihi: 09 Aralık 2020 Çarşamba 16:18
PSG Başakşehir maçının ırkçı hakemi Sebastian Coltescu'dan açıklama geldi!

Paris Saint-Germain ile Başakşehir'in karşı karşıya geldiği Şampiyonlar Ligi H Grubu 6'ncı ve son maçında 4'üncü hakem Constantin Sebastian Coltescu, Başakşehir'in yardımcı antrenörü 'ya ırkçı söylemlerde bulundu.

PSG Başakşehir maçının ırkçı hakemi Sebastian Coltescu'dan açıklama geldi!

WEBO'YA KIRMIZI KART ÇIKMIŞTI

Karşılaşmanın 14'üncü dakikasında maçın hakemi Hategan'ın verdiği birkaç kararın ardından yedek kulübesi kızışırken, yardımcı antrenör Webo'ya kırmızı kart çıktı.

PSG Başakşehir maçının ırkçı hakemi Sebastian Coltescu'dan açıklama geldi!

KART UEFA TARAFINDAN İPTAL EDİLDİ

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü, Şampiyonlar Ligi'nde Fransa temsilcisi Paris Saint-Germain ile oynadıkları maçta kırmızı kart gören yardımcı antrenörleri 'nun kartının dondurulduğunu açıkladı.

PSG Başakşehir maçının ırkçı hakemi Sebastian Coltescu'dan açıklama geldi!

DEMBA BA'NIN SÖZLERİ ÇOK KONUŞULDU

4'üncü hakem Sebastian Coltescu'nun üzerine yürüyen Demba Ba, hakeme, "Hiç bir zaman 'bu beyaz adam' diye belirtmiyorsun, 'bu adam' diye hitap ediyorsun. O zaman niye Webo'dan 'bu siyah adam' diye bahsediyorsun?" sözleriyle tepki gösterdi. Başakşehir Teknik Direktörü da 4. hakeme, "Sen ırkçı mısın" sözüyle tepki gösterdi.

PSG Başakşehir maçının ırkçı hakemi Sebastian Coltescu'dan açıklama geldi!

ÖNCE BAŞAKŞEHİR ARDINDAN PSG SAHAYI TERK ETTİ

Uzun süren tartışmanın ardından delegesi sahaya inerken, iki takım da sahadan ayrıldı ve soyunma odasına gitti. Mbappe, Başakşehirli futbolcuların sahayı terk etmesine destek oldu ve takım arkadaşlarını da sahayı terk etmeleri için teşvik etti. 'li Mbappe'nin, Webo'ya ırkçı saldırıda bulunan 4. hakem için "Biz bu adamla oynayamayız" dediği belirtildi.

PSG Başakşehir maçının ırkçı hakemi Sebastian Coltescu'dan açıklama geldi!

MAÇIN ERTELENMESİNE KARAR VERİLDİ

Takımlar içeri gittikten sonra uzun süren bir bekleyiş ve görüşme trafiği oldu. Başakşehirli futbolcular, Sebastian Coltescu'nun gönderilmesini aksi takdirde maça çıkmayacaklarını iletti. Uzun bekleyiş sonrası maçın yeni hakemlerle bugün TSİ 20.55'te kaldığı yerden devam etmesi kararlaştırıldı.

PSG Başakşehir maçının ırkçı hakemi Sebastian Coltescu'dan açıklama geldi!

İLK SAVUNMASI PES DEDİRTMİŞTİ

4. hakemin 'ya yaptığı ilk savunmada "Ben negro değil, negru dedim. Rumence'de negru, siyah adam demek. Kendisine hakarette bulunmadım" sözleriyle kendini aklamaya çalıştığı ortaya çıkmıştı.

PSG Başakşehir maçının ırkçı hakemi Sebastian Coltescu'dan açıklama geldi!

SKANDAL HAKEMDEN AÇIKLAMA GELDİ

AS'da yer alan haberde, Başakşehir – maçının 4. hakemi Sebastian Coltescu'nun konu hakkında yaptığı açıklamaya yer verildi

PSG Başakşehir maçının ırkçı hakemi Sebastian Coltescu'dan açıklama geldi!

Coltescu, "Ben sadece iyi olmaya çalışıyorum. Bugünlerde hiçbir siteden haber okumayacağım. Beni tanıyan herkes ırkçı olmadığımı bilir" dedi.

PSG Başakşehir maçının ırkçı hakemi Sebastian Coltescu'dan açıklama geldi!

Coltescu'nun bu açıklamaları, sosyal medyada birçok Türk futbolsever tarafından büyük tepki gördü.

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