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5-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Şampiyonlar Ligi H grubunda mücadele eden temsilcimiz , son hafta mücadelesinde Fransa 1. Lig temsilcisi ile karşılaştı. 8 Ocak Salı günü oynanan ancak dördüncü hakemin 14. dakikada Başakşehir teknik heyetinden 'ya ırkçı söylemi nedeniyle ertelenen mücadele kaldığı yerden devam etti ve 'nin 5-1'lik üstünlüğüyle sona erdi. BeIN Sports 1'den canlı yayınlanan karşılaşmadan farklı mağlup ayrılan temsilcimiz Başakşehir grubu 3 puanla bitirmiş oldu. Fransız devine galibiyeti getiren golleri Neymar (3), Mbappe (2) kaydederken turuncu-lacivertli takımın tek golü 'dan geldi. İşte maçla ilgili tüm detaylar ve özet

Medipol Başakşehir Haberleri Giriş Tarihi: 09 Aralık 2020 Çarşamba 20:46 Güncelleme Tarihi: 09 Aralık 2020 Çarşamba 22:44
PSG Başakşehir 5-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Şampiyonlar Ligi'nde ertelenen H grubu 6. hafta maçında ile karşı karşıya geldi. Parc des 'nda oynanan mücadele ertelendiği 14. dakikadan itibaren başladı. Müsabakayı 5-1 kazanan Fransız devi grubu galibiyetle noktaladı. 'ye galibiyeti getiren golleri Neymar (3), Mbappe (2) atarken Başakşehir'in tek golünü kaydetti.

Bu sonuçla 12'ye yükselten PSG, Şampiyonlar Ligi'nde bir üst tura yükselirken Başakşehir ise 3 puanla Avrupa defterini kapattı.

MAÇTAN DAKİKALAR
15'inci dakikada Crivelli'nin pasıyla savunma arkasına sarkan Gulbrandsen ceza sahası dışından vuruşunu yaptı. Kaleci Navas gole izin vermedi.

21'inci dakikada PSG öne geçti. Verratti'nin pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Neymar, şık bir çalımla Ponck'tan sıyrıldı. Neymar, ceza sahası dışı sol çaprazdan plase bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-0.

38'inci dakikada PSG farkı 2'ye çıkardı. Hızlı gelişen ev sahibi ekip atağında Rafinha pasını Mbappe'ye aktardı. Mbappe, ceza sahasına giren Neymar'ı gördü. Ceza sahası içi sağ çaprazında kaleci Mert ile karşı karşıya kalan Neymar topu ağlara gönderdi: 2-0.

39'uncu dakikada PSG bir gol daha buldu. Mbappe ile yaptığı duvar pası sonrasında ceza sahasında topla buluşan Neymar'dan önce kaleci Mert topa müdahale etti. Seken topu Bakker ağlara gönderdi ancak ağlara giden top gol değeri kazanmadı. Ancak golden önce Mert'in Neymar'a yaptığı müdahale sonrasında hakem beyaz noktayı gösterdi.

42'nci dakikada penaltı atışını kullanan Mbappe topu ağlara gönderdi: 3-0.

Mücadelenin ilk yarısı ev sahibi ekibin 3-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

50'nci dakikada PSG 4'üncü golü buldu. Sol kanattan içeri kat eden Neymar, Di Maria ile yaptığı duvar pası sonrasında ceza yayı üzerinde topla buluştu. Neymar'ın yay üstünden yaptığı vuruşta top ağlara gitti: 4-0.

56'ncı dakikada PSG savunmasının çıkarken yaptığı hata sonucunda topla buluşan Mahmut Tekdemir'in ceza sahası dışından yaptığı vuruşta kaleci Navas topu kornere gönderdi.

57'nci dakikada kullanılan korner sonrasında açılan topu önünde bulan İrfan Can'ın şutunda Mehmet Topal'a çarpan top Navas'ın çabalarına rağmen ağlarla buluştu: 4-1.

62'nci dakikada PSG, Mbappe ile bir gol daha buldu. Hızla rakip sahaya geçen Neymar, savunma arkasına hareketlenen Di Maria'yı gördü. Di Maria, ceza sahasına girer girmez pasını, sağ tarafta müsait durumdaki Mbappe'ye verdi. Mbappe, topu boş kaleye yuvarladı: 5-1.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve PSG sahasında İstanbul Başakşehir'i 5-1 mağlup etti.

PARC DES PRINCES IRKÇILIĞA KARŞI TEK YÜREK!
Yaşanan bu skandalın ardından PSG - Başakşehir maçı öncesi ırkçılık protesto edildi. Maçın oynandığı Parc des Princes Stadyumu'nda ırkçılık karşıtı pankartlar açıldı ve 'ya destek verildi.

İKİ TAKIM FUTBOLCULARI EL ELE!
Paris Saint Germain ile Başakşehir sahaya el-ele, omuz-omuza çıktı. İki takım futbolcuları ırkçılığa hayır tişörtleri giydi. Kırmızı kartı dondurulan Webo da kulübede yerini aldı ve alkışlarla desteklendi.

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