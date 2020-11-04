Başakşehir Manchester United maçının kaderini belirleyen isim: Alexandru Epureanu

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Medipol Başakşehir sahasında Manchester United'ı ağırladı.
Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan mücadele temsilcimizin 2-1'lik üstünlüğü ile sonuçlandı.
EPUREANU MAÇA DAMGA VURDU
Maça damga vuran pozisyon ise uzatma dakikalarında yaşandı.
Manchester United'ın kullandığı kornerde Mehmet Topal topa ters bir vuruş yaptı. Başakşehirli futbolcuların çaresiz bakışları arasında ağlara giden topa Alexandru Epureanu dur dedi.
Tecrübeli futbolcu çizgi üzerindeki topun ağlara gitmesini engelledi.
Not: Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır.