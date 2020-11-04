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Başakşehir maçının kaderini belirleyen isim:

Şampiyonlar Ligi 3. hafta maçında sahasında İngiliz devi 'ı 2-1 yenerek ilk galibiyetine imza attı. Maçın kaderini değiştiren pozisyon ise uzatma anlarında yaşandı. 'ın ters vuruşunu Epureanu çizgiden çıkardı.

Medipol Başakşehir Haberleri Giriş Tarihi: 04 Kasım 2020 Çarşamba 23:23 Güncelleme Tarihi: 04 Kasım 2020 Çarşamba 23:44
Başakşehir Manchester United maçının kaderini belirleyen isim: Alexandru Epureanu

Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz sahasında 'ı ağırladı.

Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan mücadele temsilcimizin 2-1'lik üstünlüğü ile sonuçlandı.

EPUREANU MAÇA DAMGA VURDU

Maça damga vuran pozisyon ise uzatma dakikalarında yaşandı.

Manchester United'ın kullandığı kornerde topa ters bir vuruş yaptı. Başakşehirli futbolcuların çaresiz bakışları arasında ağlara giden topa dur dedi.

Tecrübeli futbolcu çizgi üzerindeki topun ağlara gitmesini engelledi.

Not: Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır.

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