Hasan Ali Şehir’de

Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren, Hasan Ali Kaldırım, lig şampiyonu Başakşehir'le 3 yıllığına anlaştı. A Spor'un haberine göre; 30 yaşındaki milli sol bek hasan Ali, Başakşehir'in teklifine 'evet' dedi. 2012'den beri F.Bahçe forması giyen Hasan Ali, 246 maçta, 8 gol, 31 asist yaptı.