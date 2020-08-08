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08 Ağustos 2020, Cumartesi
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Hasan Ali Şehir’de

Hasan Ali Şehir’de

ile sözleşmesi sona eren, , lig şampiyonu 'le 3 yıllığına anlaştı. A Spor'un haberine göre; 30 yaşındaki milli sol bek hasan Ali, Başakşehir'in teklifine 'evet' dedi. 2012'den beri F.Bahçe forması giyen Hasan Ali, 246 maçta, 8 gol, 31 asist yaptı.

ile sözleşmesi sona eren, , lig şampiyonu 'le 3 yıllığına anlaştı. A Spor'un haberine göre; 30 yaşındaki milli sol bek hasan Ali, Başakşehir'in teklifine 'evet' dedi. 2012'den beri F.Bahçe forması giyen Hasan Ali, 246 maçta, 8 gol, 31 asist yaptı.

  1. 8.8.2020
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