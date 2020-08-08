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08 Ağustos 2020, Cumartesi
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Haberler Medipol Başakşehir Hasan Ali Kaldırım Başakşehir'de! Resmen açıklandı

resmen Başakşehir'de!

Hasan Ali Kaldırım resmen Başakşehir'de!

şampiyonu , 'den ayrılan 'ı kadrosuna kattığını duyurdu. Resmi siteden yapılan açıklamada, 30 yaşındaki milli sol bekle 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

'de sezonu şampiyon tamamlayan , ile sözleşmesi sona eren 'ı kadrosuna kattığını açıkladı. Turuncu-lacivertli kulüp, 30 yaşındaki sol bekle 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

Kulübümüz, Milli futbolcu Hasan Ali Kaldırım ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Başarılı defans oyuncusunun imza töreninde CEO'muz Mustafa Eröğüt yer aldı.

Milli takımımızın önemli isimlerinden biri olan ve özverili futboluyla taraflı tarafsız herkesin takdirini kazanan tecrübeli futbolcu, bundan böyle Başakşehir forması giyecek. Hasan Ali Kaldırım'a ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz.

ŞAMPİYONLAR LİGİ MÜZİĞİYLE DUYURDU!

Hasan Ali Kaldırım'ı kadrosuna katan Medipol Başakşehir, transferi sosyal medyadan paylaştığı ilginç bir videoyla duyurdu. Süper Lig'de şampiyon olarak Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı elde eden turuncu-lacivertli kulüp, Hasan Ali'nin transferini Devler Ligi müziği eşliğinde duyurarak Fenerbahçe'ye göndermede bulundu.

İşte o paylaşım:

HASAN ALİ'DEN İLK AÇIKLAMA...

Başakşehir'e olan Hasan Ali Kaldırım, Şampiyonlar Ligi'nde forma giyeceği için çok heyecanlı ve mutlu olduğunu ifade etti. Tecrübeli sol bek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Süper Lig'in yeni şampiyonu Medipol Başakşehir'e bugün itibariyle 3 yıllığına imza atmış bulunmaktayım. Medipol Başakşehir ile ligde ve Şampiyonlar Ligi'nde sahaya çıkacak olmanın heyecanını ve mutluluğunu kalbimde taşıyorum."

  1. 08.08.2020
  2. Güncelleme: 08.08.2020 19:54
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