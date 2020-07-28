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28 Temmuz 2020, Salı
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'da şükür namazı kılacak

Ayasofya'da şükür namazı kılacak

'in 35 yaşındaki Senegalli golcüsü , 'taki şampiyonluğunun ardından 'ne şükür namazı kılmaya gittiğini hatırlatıp, şimdi de 'ya gideceğini söyledi.

'in 35 yaşındaki Senegalli golcüsü , 'taki şampiyonluğunun ardından 'ne şükür namazı kılmaya gittiğini hatırlatıp, şimdi de 'ya gideceğini söyledi. Ba, "Planlarım arasında var. Beni görmek isteyen varsa onlar da bana katılabilir" dedi.
  1. 28.7.2020
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