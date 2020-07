Demba Ba: Planlarım arasında Ayasofya’da namaz kılmak var

Süper Lig'de 2019-2020 sezonunun şampiyonu olan Başakşehir'de bu başarının önemli mimarlarından biri de Senegalli golcü Demba Ba. Kritik maçlarda attığı goller ve kazandırdığı puanlarla dikkatleri üzerine çeken 35 yaşındaki oyuncu, elde ettikleri şampiyonluktan kariyer planlamasına, takımın eski teknik direktörü Abdullah Avcı'dan geçtiğimiz günlerde ibadete açılan Ayasofya Camii'ne kadar birçok konuda İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulundu.



"HAK EDİLMİŞ BİR ŞAMPİYONLUK"

Öncelikle şampiyonluk hakkındaki görüşlerini ve hislerini dile getiren Ba, "Bence büyük bir başarı. Birçok şeyin toplamı aslında. Baktığınız zaman şu andaki teknik ekibin bunda çok etkisi var. Ama aynı şekilde burada çalışan eski teknik ekibin de katkısı var. Çok çalışma ve çok emek karşılığında kazanılmış, hak edilmiş bir şampiyonluk" ifadelerini kullandı.



"OKAN HOCANIN SİSTEMİNİ BİZE GEÇİRMESİ ZAMAN ALDI"

Teknik Direktör Okan Buruk'un turuncu-lacivertlilerdeki ilk senesinde şampiyonluk elde etmesini de değerlendiren Demba Ba, "Aslında bu tarz durumlar her türlü şeye açıktır. Baktığınızda bunu Manchester United da yaşadı. Çok uzun süre yer alan bir teknik direktör gittikten sonra bocalama dönemi yaşadılar. Burada da daha önce uzun süre çalışmış teknik direktör vardı. O gittikten sonra yerine Okan hoca geldi. Açıkçası onun sistemini bize anlatması, bize geçirmesi biraz zaman aldı. Bizim de onun sistemini idrak etmemiz biraz zaman aldı. Ama sonuçta kendi kurduğu sistemle burada başarılı oldu" şeklinde konuştu.



"PANDEMİDEN SONRA HER MAÇI FİNAL OLARAK OYNADIK"

Korona virüs sebebiyle lige verilen aradan daha güçlü şekilde döndüklerini sözlerine ekleyen başarılı futbolcu, "Pandemi sürecinden sonra yakalanan bu fırsatı lehimize çevirmeye çalıştık. Herkes birbirine daha fazla kenetlendi ve özellikle pandemiden sonraki her maçı, final maçı olarak oynadık. Çünkü bu şekilde oynarsak eninde sonunda kazanacağımızı biliyorduk. O yüzden pandemiden sonraki kenetlenmemiz bu başarıyı getirdi" diye konuştu.



"ALLAH'A ŞÜKREDİYORUM"

Çin ekibi Shanghai Shenhua'da forma giydiği dönemde bacağının kırıldıktan sonra futbol hayatının biteceğine dair endişeye kapılıp kapılmadığına yönelik gelen bir soruyu Demba Ba, şöyle cevaplandırdı:

"Bu sadece bir kere başıma geldi. 4 sene önce bacağım kırıldığında bunu düşündüm ama bu düşünce sadece 24 saat sürdü. 24 saat sonra bu düşünceden de kurtuldum. Çünkü öncelikle inancınız olması lazım ki ben Allah'a inanıyorum. Allah'a şükrediyorum. Zaten Allah da yanınızda olursa, isterseniz, inanırsanız bence her şeyi başarabilirsiniz."



"OYNADIKÇA AÇILDIM VE GOLLER ATTIM"

Ligin ilk 15 haftasında sadece 1 golü bulunmasına rağmen düzenli forma giymeye başlayınca gol sayısının da arttığını belirten Senegalli futbolcu, "1 golün olduğu 15 maçta ben oynamıyordum. Buna oynamak denmez aslında. 5 dakika, 20 dakika oyuna girme hatta Alanyaspor maçında 1 dakika oyuna girmişliğim vardı. Bunu tam oynamak olarak saymıyorum. Elhamdülillah ondan sonra oynamaya başladım. Oynadıkça zaten goller geldi ki bütün kariyerim boyunca goller geldi. Oynadıkça daha fazla açıldım ve golleri attım. Bunun nedeni de bu. 15. haftadan sonra düzenli olarak oynamaya başlayınca goller de geldi" dedi.



"BU BİR TAKIM İŞİ"

Crivelli ve Visca ile birlikte turuncu-lacivertlilerin attığı 63 golün 35'ini kaydettiklerinin hatırlatılmasının ardından Ba, şunları söyledi:

"Bu bahsettiğiniz ileri 3'lü. Bizim gol sayımızın yüksek olması bundan kaynaklanıyor. Ama şunu da unutmamak lazım; tabii ki önce Allah'ın izniyle sonrasında da bizim gerimizde oynayan takım arkadaşlarımızın da işlerini layıkıyla yapmasından dolayı biz de ileride rahat ettik ve bu gol sayısına ulaştık. Ama ne olursa olsun bu bir takım işi. Diğer takım arkadaşlarımız bizim arkamızda çok sağlam durduğu için biz de başarılı olduk."

Demba Ba, ayrıca Süper Lig tarihinde iki farklı takımda şampiyonluk yaşamış beşinci yabancı oyuncu olmanın da kendisine büyük mutluluk verdiğini ifade etti.



"KARİYERİMDEKİ EN BÜYÜK BAŞARILARDAN"

Başakşehir'le kazandığı şampiyonluğun kariyerinde nasıl bir yer tuttuğuna ilişkin ise 35 yaşındaki oyuncu, "Bu kariyerim boyunca sağladığım en büyük başarılardan biri. Türk futbolunda büyük takımlar var; Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe. Bu tarz asırlık kulüplerin yanında küçük bir Başakşehir'in gelip onların en az 10 puan üstüne çıkıp bu şampiyonluğu kazanması kolay değildi, zordu. Bu ortamda bu şampiyonluğu kazanmak kariyerimdeki en büyük başarılardan biri" değerlendirmesinde bulundu.



"BABAMI KAYBEDİNCE ÇOK BÜYÜK ACI YAŞADIM"

Bundan 1.5 ay önce babasını kaybeden ancak hem korona virüs hem de şampiyonluk yarışından dolayı cenazeye gidemeyen Ba, o zorlu süreci duygu dolu sözlerle şöyle aktardı:

"Zor zamanlardı açıkçası. Babasını kaybeden herkes bilir bunu. Çünkü o acı bir kere içinize oturduğu zaman kolay olmuyor. Bu benim motivasyonumu da düşüren bir şeydi. Ama her şey inanmakla başlıyor. Sonuçta hepimiz Allah'ın yarattığı insanlarız. Bu inancı taşıdığınızda bir süre sonra bu acıyı bir kenara koyuyorsunuz ve odaklanmaya başlıyorsunuz. Benim için de zor anlardı ve üzüldüm, çok büyük bir acı yaşadım."



"ABDULLAH HOCANIN BURADA BÜYÜK EMEKLERİ VAR"

Turuncu-lacivertlilerin eski teknik direktörü Abdullah Avcı'nın kulübe ve takıma kattıklarının unutulmaması gerektiğini savunan Demba Ba, "Tabii ki bu kulüp buralara geldiyse öncelikle bu Göksel başkan sayesindedir. İkinci sırada da bu takımın temellerini atan, bu sistemi kuran, bu oyuncuları getiren kişi de uzun süre çalışmış Abdullah Avcı'dır. Bunun kesinlikle unutulmaması lazım. Baktığınızda bu sezonki çoğu oyuncu onun döneminden gelme, onunla beraber çalışmış ve belirli alışkanlıkları olan oyuncular. Ama şöyle de bir gerçek var; şampiyonluğu kazanan da Okan hoca oldu. Bu bir yarıştı ve finiş çizgisini geçen Okan Buruk oldu. Abdullah hoca bu çizgiyi geçememişti. Ama tabii ki kulüp için, takım için yaptıkları unutulmamalı. Burada çok büyük emekleri var" dedi.



"KOPENHAG TAKIMI BİZE BİR DERS VERMİŞTİ"

UEFA Avrupa Ligi'nde 5 Ağustos'ta Danimarka ekibi Kopenhag ile oynayacakları rövanş karşılaşmasını ve turu geçtikleri takdirde olası bir Manchester United çeyrek final eşleşmesini değerlendiren tecrübeli santrfor, "Ben buna maç maç bakmak istiyorum. Önümüzde bir Kopenhag maçı var. İlk oynadığımız maçta Kopenhag takımı bize bir ders vermişti. Taktiksel olarak çok iyilerdi, zorlu bir takım. O yüzden şu gerçeği unutmamak lazım; Kopenhag'ı elemeden Manchester United ile oynayamazsınız. O yüzden öncelikle Kopenhag'a odaklanıyoruz. Tabii ki Manchester United, Avrupa'nın en büyük takımlarından biri, bunu da kabul etmek lazım" şeklinde konuştu.



"KADROYU KORUMAMIZ LAZIM"

Önümüzdeki sezon direkt katılacakları UEFA Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olmak için öncelikle mevcut kadroyu korumalarına ilişkin görüş bildiren Demba Ba, "Daha bununla ilgili konuşmadık. Çünkü sezon bitmedi. Ama öncelikle mevcut kadroyu korumamız lazım. Bu kadroyu daha da iyi hale getirmek lazım. Ancak bu şekilde başarılı olabiliriz" açıklamasında bulundu.



"ALT YAPIDA İYİ TEKNİK DİREKTÖRLERİN OLMASI LAZIM"

Süper Lig'de gelecek sezondan itibaren uygulanacak yabancı kısıtlamasıyla alakalı da Ba, "Daha önce bu kural vardı, sonra da bir nedenden dolayı kaldırıldı. Kaldırıldıysa bir nedeni vardır demek ki. Bence bu olaya şu açıdan bakmak gerekiyor; yabancı ya da yerliden çok alt yapıda iyi teknik direktörlerin olması lazım ki bu alt yapıdan gelen çocuklar iyi bir şekilde gelişsin. Eğer altyapılara iyi eğitim almış, kendini geliştirmiş teknik direktörler gelirse zaten bir düzelme olacaktır" diye konuştu.



"VÜCUDUM GÖTÜRDÜĞÜ KADAR FUTBOL OYNAYACAĞIM"

Senegalli golcü, henüz futbolu bırakmak istemediğini ve sağlığının el verdiği sürece oynamak istediğini de vurgulayarak, konuşmasının devamında şunları belirtti:

"Açıkçası vücudum götürdüğü kadar, oynayabildiğim kadar oynayacağım. Eğer bir gün artık oynamaktan sıkılırsam o zaman futbolu bırakacağım. İlerisiyle ilgili planım da; futbolu bıraktıktan sonra yönetimle ilgili master yapıp tekrar futbolun içinde yer alacağım."



"PLANLARIM ARASINDA AYASOFYA'DA NAMAZ KILMAK VAR"

Beşiktaş'ta oynadığı dönemde elde ettikleri şampiyonluğun ardından Sultanahmet Camii'ne şükür namazı kılmaya giden Demba Ba, 'Başakşehir ile kazandığın şampiyonluk için ibadete yeni açılan Ayasofya'da namaz kılmak ister misin?2 sorusuna, "Evet, planlarım arasında var. Beni görmek isteyen varsa onlar da bana katılabilir" diye cevap verdi.