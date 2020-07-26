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26 Temmuz 2020, Pazar
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Haberler Medipol Başakşehir Şampiyon Başakşehir mağlubiyetle noktaladı

3-2 | MAÇ SONUCU

Kasımpaşa 3-2 Başakşehir | MAÇ SONUCU

'de şampiyonluğunu geçen hafta ilan eden , sezonun kapanış maçında konuk olduğu 'ya 3-2 mağlup oldu. Koita (2) ve 'ın golleriyle kazanan lacivert-beyazlılar sezonu 43 puanla 10. sırada tamamlarken, şampiyon ise 69 puanla ligi noktaladı.

2019-2020 Cemil Usta Sezonu - maçıyla resmen sona erdi. Lacivert-beyazlılar, şampiyonluğunu geçtiğimiz hafta ilan eden Başakşehir'i 3-2'lik skorla devirip sezonu galibiyetle noktaladı.

GERİ DÖNÜŞ GERÇEKLEŞMEDİ!

Maça hızlı başlayan ev sahibi Kasımpaşa, 8 ve 27. dakikalarda Koita'nın attığı gollerle ilk yarıyı 2-0 önde tamamlarken, 62'de sahne alan farkı üçe çıkardı: 3-0. Kalan bölümde baskısını artıran Başakşehir, 78'de ve 80'de Visca'nın golleriyle 3-2'yi yakalasa da son bölümdeki çabası beraberlik için yeterli olmadı..

Şampiyon Başakşehir bu sonuçla ligi 69 puanla zirvede tamamlarken, puanını 43'e yükselten Kasımpaşa ise 10. sırada sezona nokta koydu.

  1. 26.07.2020
  2. Güncelleme: 26.07.2020 19:10
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