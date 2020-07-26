Kasımpaşa 3-2 Başakşehir | MAÇ SONUCU

Süper Lig 2019-2020 Cemil Usta Sezonu Kasımpaşa-Başakşehir maçıyla resmen sona erdi. Lacivert-beyazlılar, şampiyonluğunu geçtiğimiz hafta ilan eden Başakşehir'i 3-2'lik skorla devirip sezonu galibiyetle noktaladı.

GERİ DÖNÜŞ GERÇEKLEŞMEDİ!

Maça hızlı başlayan ev sahibi Kasımpaşa, 8 ve 27. dakikalarda Koita'nın attığı gollerle ilk yarıyı 2-0 önde tamamlarken, 62'de sahne alan Yusuf Erdoğan farkı üçe çıkardı: 3-0. Kalan bölümde baskısını artıran Başakşehir, 78'de Demba Ba ve 80'de Visca'nın golleriyle 3-2'yi yakalasa da son bölümdeki çabası beraberlik için yeterli olmadı..

Şampiyon Başakşehir bu sonuçla ligi 69 puanla zirvede tamamlarken, puanını 43'e yükselten Kasımpaşa ise 10. sırada sezona nokta koydu.