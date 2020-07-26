Kasımpaşa 3-2 Başakşehir | MAÇ SONUCU
Süper Lig'de şampiyonluğunu geçen hafta ilan eden Medipol Başakşehir, sezonun kapanış maçında konuk olduğu Kasımpaşa'ya 3-2 mağlup oldu. Koita (2) ve Yusuf Erdoğan'ın golleriyle kazanan lacivert-beyazlılar sezonu 43 puanla 10. sırada tamamlarken, şampiyon Başakşehir ise 69 puanla ligi noktaladı.
Süper Lig 2019-2020 Cemil Usta Sezonu Kasımpaşa-Başakşehir maçıyla resmen sona erdi. Lacivert-beyazlılar, şampiyonluğunu geçtiğimiz hafta ilan eden Başakşehir'i 3-2'lik skorla devirip sezonu galibiyetle noktaladı.
GERİ DÖNÜŞ GERÇEKLEŞMEDİ!
Maça hızlı başlayan ev sahibi Kasımpaşa, 8 ve 27. dakikalarda Koita'nın attığı gollerle ilk yarıyı 2-0 önde tamamlarken, 62'de sahne alan Yusuf Erdoğan farkı üçe çıkardı: 3-0. Kalan bölümde baskısını artıran Başakşehir, 78'de Demba Ba ve 80'de Visca'nın golleriyle 3-2'yi yakalasa da son bölümdeki çabası beraberlik için yeterli olmadı..
Şampiyon Başakşehir bu sonuçla ligi 69 puanla zirvede tamamlarken, puanını 43'e yükselten Kasımpaşa ise 10. sırada sezona nokta koydu.
- 26.07.2020
- Güncelleme: 26.07.2020 19:10
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Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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