Medipol Başakşehir'de Galatasaray maçı öncesi sarı kart alarmı! - Son dakika Medipol Başakşehir haberleri - Fotomaç
18 Haziran 2020, Perşembe
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'de maçı öncesi sarı kart alarmı!

Medipol Başakşehir'de Galatasaray maçı öncesi sarı kart alarmı!

'de kritik haftalara girildi. , 28. haftanın açılış maçında deplasmanda 'ne konuk olacak. Gelecek hafta 'la karşılaşacak temsilcisinde 3 isim sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

, 'de 28. haftanın açılış maçında yarın 'ne konuk olacak. Eryaman Stadı'nda oynanacak ve saat 21.00'de başlayacak karşılaşmayı, hakem yönetecek.

Ligde son 8 maçını kaybetmeyen Medipol Başakşehir, bu dönemde 6 galibiyet ve 2 beraberlik alarak 56 puanla zirveye ortak olmuştu.

Medipol Başakşehir, haftaya aynı puana sahip olduğu 'un averajla gerisinde ikinci sırada giriyor. Turuncu-lacivertliler, MKE Ankaragücü'nü mağlup ederek maç fazlasıyla liderliğe yükselmek istiyor.

DEMBA BA'NIN DURUMU MAÇ SAATİNDE BELLİ OLACAK

Medipol Başakşehir'de, MKE Ankaragücü mücadelesi öncesinde kart cezalısı oyuncu bulunmuyor. ekibinin geçen hafta sahasında Aytemiz Alanyaspor ile oynadığı mücadelede sakatlanan Senegalli golcü 'nın durumu ise maç saatinde netlik kazanacak.

3 İSİM SARI KART CEZA SINIRINDA

Turuncu-lacivertli takımın savunmadaki önemli isimlerinden ve ile orta saha oyuncusu Mahmut Tekdemir, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu üç futbolcu, MKE Ankaragücü mücadelesinde sarı kart görmeleri halinde takımlarının 29. haftada sahasında ile oynayacağı maçta forma giyemeyecek.

  1. 18.06.2020
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