Medipol Başakşehir'de Galatasaray maçı öncesi sarı kart alarmı!
Süper Lig'de kritik haftalara girildi. Medipol Başakşehir, 28. haftanın açılış maçında deplasmanda MKE Ankaragücü'ne konuk olacak. Gelecek hafta Galatasaray'la karşılaşacak İstanbul temsilcisinde 3 isim sarı kart ceza sınırında bulunuyor.
Medipol Başakşehir, Süper Lig'de 28. haftanın açılış maçında yarın MKE Ankaragücü'ne konuk olacak. Eryaman Stadı'nda oynanacak ve saat 21.00'de başlayacak karşılaşmayı, hakem Hüseyin Göçek yönetecek.
Ligde son 8 maçını kaybetmeyen Medipol Başakşehir, bu dönemde 6 galibiyet ve 2 beraberlik alarak 56 puanla zirveye ortak olmuştu.
Medipol Başakşehir, haftaya aynı puana sahip olduğu Trabzonspor'un averajla gerisinde ikinci sırada giriyor. Turuncu-lacivertliler, MKE Ankaragücü'nü mağlup ederek maç fazlasıyla liderliğe yükselmek istiyor.
DEMBA BA'NIN DURUMU MAÇ SAATİNDE BELLİ OLACAK
Medipol Başakşehir'de, MKE Ankaragücü mücadelesi öncesinde kart cezalısı oyuncu bulunmuyor. İstanbul ekibinin geçen hafta sahasında Aytemiz Alanyaspor ile oynadığı mücadelede sakatlanan Senegalli golcü Demba Ba'nın durumu ise maç saatinde netlik kazanacak.
3 İSİM SARI KART CEZA SINIRINDA
Turuncu-lacivertli takımın savunmadaki önemli isimlerinden Alexandru Epureanu ve Martin Skrtel ile orta saha oyuncusu Mahmut Tekdemir, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu üç futbolcu, MKE Ankaragücü mücadelesinde sarı kart görmeleri halinde takımlarının 29. haftada sahasında Galatasaray ile oynayacağı maçta forma giyemeyecek.
- 18.06.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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